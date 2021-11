Rząd w Warszawie i władze Unii Europejskiej oskarżają reżim Łukaszenki o celowe przerzucanie ludzi z regionów objętych kryzysem, by przemycać ich na teren UE. Podejrzewa się, że prezydent Białorusi chce się zemścić za sankcje nałożone przez UE za tłumienie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji. Duża część migrantów i uchodźców chce jechać do Niemiec.

Reklama

Minister spraw wewnętrznych Niemiec Horst Seehofer (CSU) powiedział, że "Polacy pełnią ważną służbę dla całej Europy." Zaapelował również o wsparcie polskich służb bezpieczeństwa.

Czytaj więcej Polityka Łotwa zbuduje mur na granicy z Białorusią. Parlament zgodny W piątek łotewski parlament przyjął w drugim czytaniu projekt ustawy o budowie muru na granicy z Białorusią

- Musimy pomóc polskiemu rządowi w zabezpieczeniu granicy zewnętrznej. Wszystkie państwa UE muszą stać w tej kwestii razem - powiedział minister.

- Musimy teraz polegać na całej demokratycznej światowej opinii publicznej, aby poparła naszą politykę. Chcemy uporządkowanej imigracji do Europy, ale nie imigracji zorganizowanej politycznie - dodał.

Reklama

W ocenie Seehofera, działania Łukaszenki "to paskudna metoda polityczna". - Nazywamy to zagrożeniem hybrydowym, gdzie ludzie są wykorzystywani do destabilizacji UE, a zwłaszcza Niemiec - wskazał.