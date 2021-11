Kiedy Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zostanie zlikwidowana?

Wtedy, gdy zostanie przyjęta ustawa przez Sejm, Senat i zostanie podpisana przez prezydenta.

Jest już projekt takiej ustawy?

Nie słyszałem, żeby wpłynął do Sejmu.

A jest porozumienie między PiS a Solidarną Polską ws. likwidacji ID?

Nic mi nie wiadomo żeby był jakiś problem.

Czy Polskę stać na 1 mln euro dziennie kary nałożonej przez TSUE w związku z funkcjonowaniem ID?

Mamy do czynienia ze stosowaniem innych standardów wobec Polski, a innych wobec pozostałych krajów

Te kary są nielegalne, więc nie musimy ich płacić. Wiele innych krajów mimo nałożenia kar też ich nie płaci. Nas nie obowiązują wyroki TSUE, które wykraczają poza traktaty zjednoczeniowe z UE. Cały ten wyrok jest wykroczeniem poza kompetencje TSUE. Ponadto do tej pory w UE obowiązywała zasada, jeśli została ogłoszona zapowiedź zmiany a proces jest w trakcie realizacji to do tej pory nie stosowano środków przymusu. Mamy do czynienia ze stosowaniem innych standardów wobec Polski, a innych wobec pozostałych krajów.

Od wyrok minęło wiele dni i kary są już Polsce naliczane. Co teraz?

Wyrok TSUE jest bezprawny. Wykonywanie bezprawnych wyroków nie leży w obowiązkach Polski. Nie zapłacimy ani euro kary. Żadne pieniądze nie zostaną Polsce zabrane.

Kiedy rząd spodziewa się środków z KPO?

Jeżeli UE będzie przestrzegać prawa to te pieniądze wkrótce do nas wpłyną.

A jeżeli to polskie rząd nie przestrzega prawa i środki nie wpłyną, to jak ich utrata lub znaczne pomniejszenie wpłynie na sytuację Polski po pandemii?

Polska przestrzega prawa, a jeżeli te pieniądze miałyby być zamrożone dla Polski, to UE będzie łamać zasady praworządności.

Nie jest tak, że drogi Polski - pod rządami PiS - coraz bardziej się rozjeżdżają z UE?

Nasze stosunki się nie rozjeżdżają, to administracja UE próbuje narzucić krajom nowe zasady, o których nie było mowy w traktatach zjednoczeniowych. Można powiedzieć, że administracja brukselska rozjeżdża się z UE. Toczy się walka o przyszłość UE, trwa debata w jakim kierunku UE ma podążać. Część administracji brukselskiej uważa, że trzeba przekształcić Europę w państwo federalne. Polska się na to nie zgadza. I to jest jedna z przyczyn całej kaskada kar i agresywnych działań wobec Polski, ponieważ nie chcemy się podporządkować dyktatowi.

USA również ma problem z Polską - w Waszyngtonie zaczęto mówić o wycofaniu wojsk amerykańskich z Polski, w odpowiedzi na postępujące łamanie zasad demokracji.

Joe Biden jest prezydentem USA, a nie Polski i niby dlaczego miałby stracić cierpliwość do naszego kraju

To te same ośrodki lewicowo-liberalne, które łączą się w działaniu by narzucić nowy lewicowy ład. W USA w debacie o Polsce brało udział dwóch członków parlamentu, to chyba nie jest zbyt poważny problem.

Nie obawia się pan, że również prezydent Joe Biden straci cierpliwość do Polski i relacje z USA mogą się pogorszyć?

Joe Biden jest prezydentem USA, a nie Polski i niby dlaczego miałby stracić cierpliwość do naszego kraju. Słyszałem o planach zwiększenia ilości wojsk amerykańskich w Polsce bo Polska jest ważnym partnerem USA w NATO.

Czy wrócicie do lex TVN?

Przepis o większościowym udziale kapitału z obszaru UE się nie zmienił. Inwestor amerykański wiedział, że łamie polskie prawo nabywając udziały w TVN-ie. Chodzi tylko o wyegzekwowanie polskiego prawa. Z tego co wiem, to właściciel TVN podjął starania aby znaleźć europejskiego partnera aby spełnić ustawowe wymogi. Nie jest także prawdą plotka, że państwowe spółki są zainteresowane kupnem TVN.

Czy w Polsce powinno się odbyć referendum ws. polexitu?

Jak na razie Prawo i Sprawiedliwość nie ma takiego pomysłu. Słyszałem o takich pomysłach z ust polityków opozycji.

Janusz Kowalski, poseł PiS przedstawił już taki pomysł.

Kiedy wcześniej Grzegorz Schetyna mówił o referendum na temat pozostania Polski w UE jakoś nikt nie robił z tego sensacji. Nie widzę powodów do nadmiernego rozprawiania na temat jednej z opinii posła, który jest znany z różnych kontrowersyjnych wypowiedzi.

Czy PiS poprze wniosek PO by zmienić Konstytucje, i wprowadzić w ustawie zasadniczej żelazną gwarancje pozostania Polski w UE?

Wniosek jest po to, żeby krzyczeć, że PiS ma niecne zamiary, bo nie chce wprowadzić zmiany w Konstytucji proponowanej przez Platformę. Nie będziemy zmieniać konstytucji na życzenie PO, bo Tuskowi doradzono, że to dobra strategia do walki z PiS. Przypominam, że to PO wprowadziła zapisy ustawowe, które teraz sama ostro krytykuje. To jest kolejna kompromitacja PO i Tuska a my nie będziemy brać udziału w ich kompromitacji.

Czy PiS poprze w Sejmie zaostrzenie prawa aborcyjnego?

Ja osobiście nie będę tego popierał. W sprawach dotyczących sumienia u nas nie ma dyscypliny, ale nie sądzę żeby większość posłów PiS głosowało w Sejmie za tymi zmianami.

Nie ma pan poczucia, że śmierć pani Izy w Pszczynie była wynikiem wyroku TK i obawy lekarzy przed decyzją, która mogłaby skutkować ich odpowiedzialnością karną w kwestii aborcji?

Współczuje rodzinie i jest mi smutno z powodu tej śmierci. Od zarania dziejów poród jest ryzykowny, ale bez wnikliwego zbadania sprawy trudno mi jest się do niej odnosić. Sprawa jest badana przez prokuraturę. Osobiście nie widzę związku z ustawą i rozstrzygnięciem TK. Tymczasem to środowiska lewicowe bez analizy przyczyny tej tragedii już stwierdziły kto jest winny i próbują w cyniczny sposób wykorzystać tą śmierć do swojej walki ideologiczno -politycznej.

A panu nie zabrakło empatii, gdy powiedział pan, że "ludzie czasami umierają przy porodach, to jest biologia"?

Jeszcze raz powtarzam, że jest mi bardzo przykro z powodu śmierci kobiety i nikomu nie życzę takiej tragedii ale niestety jest faktem, że czasem podczas porodu dochodzi do śmierci. Tymczasem ten dramat jest wykorzystywany w nieuczciwy sposób do gry politycznej i to jest brak empatii.

PiS nie będzie dążyć do zaostrzenia prawa antyaborcyjnego w Polsce i nie poprze wniosku "stop aborcja"?

Ja tego projektu popierać nie będę i nie sądzę by PiS do tego zmierzał. Jest w Polsce aborcyjny kompromis, niestety podważany ze strony tak środowisk skrajnie prawicowych jak i skrajnie lewicowych. Dlatego jedni proponują dalsze zaostrzanie prawa, a druga stron proponuje aborcję na życzenie. A kompromis właśnie ma to do siebie, że nie podoba się skrajnością.

Czy przedstawiciele PiS wezmą udział w Marszu Niepodległości?

Nie. Tradycyjnie 11 listopada w Warszawie rano będziemy składać kwiaty pod pomnikami twórców niepodległości. Później weźmiemy udział w uroczystościach w Krakowie.

Czy w świetle afery mailowej minister Michał Dworczyk jest obciążeniem dla PiS?

Czy z powodu, że w stosunku do ministra Dworczyka dopuszczono się działalność przestępczej?

W świetle tego, że służby nie uchroniły przed tym ministra, który nie powinien z prywatnej konta mailować o sprawach państwowych.

Decyzje personalne wobec ministrów podejmuje premier i to jego odpowiedzialność, nie PiS

Publikowane są w sieci różne wpisy podawane jako nielegalnie zdobyte z konta ministra, może prawdziwe, może nie. Pan minister Dworczyk nie potwierdza, ani nie zaprzecza ich prawdziwości. Decyzje personalne wobec ministrów podejmuje premier i to jego odpowiedzialność, nie PiS.

Jest pandemia, a minister Dworczyk, pełnomocnik rządu ds. szczepień jest niewidoczny.

Ma działać i działa, widać jego działania a jego nie musi być widać.

Ma pan poczucie, że akcja szczepień postępuje z sukcesami?

Mamy duży procent zaszczepionych, ale jest też duża część społeczeństwa, która nie chce się szczepić. Nie przyjęliśmy zasady zmuszania ludzi do szczepionek, więc apelujemy, prosimy i przekonujemy. Ta akcja posuwa się - teraz - niestety nieco wolniej.

Jakie PiS ma pomysły, żeby powstrzymać drożyznę? Zmniejszycie akcyzę na paliwo?

Nawet ekonomiści niezwiązani z PiS mówią, że tego rodzaju działania nie wpłyną na zmniejszenie inflacji.

Ale kiedy rządziło PO, to apelowaliście do Donalda Tuska by obniżył akcyzę na paliwo.

Tusk kiedy był premierem miał mówić, że po wyborach paliwo może być i po 7 zł. Wtedy nie obniżyli akcyzy a teraz apelują o t do nas. To obłuda. My podejmujemy inne kroki, np. podniesienie stóp procentowych, co na dłuższą metę jest mechanizmem spowalniającym inflację. Polska jest krajem, w którym inflacja nie jest na najwyższym europejskim poziomie. W innych państwach UE mamy do czynienia ze znacznie większą inflacją. Na całym świecie jest głęboki kryzys, nawet najlepszy polski rząd nie jest w stanie zapobiec światowej tendencji.

500 plus zostanie podniesione, jeśli ceny będą rosnąć?

To nie jest wykluczone, ale to pytanie do rządu.

