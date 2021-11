Specjalny wysłannik USA, Jeffrey Feltman, dotarł do Addis Abeby, aby wzywać do wstrzymania operacji wojskowych i rozpoczęcia rozmów o zawieszeniu broni.



Przewodniczący Komisji Unii Afrykańskiej, Moussa Faki Mahamat spotkał się z Feltmanem, by omówić z nim starania zmierzające do rozpoczęcia dialogu w Etiopii i znalezienia politycznego rozwiązania konfliktu wewnętrznego w kraju, który trwa od roku. RB ONZ ma spotkać się piątek ws. Etiopii na żądanie Irlandii, Kenii, Nigru, Tunezji oraz Saint Vincent i Grenadyn. Prezydent Kenii, Uhuru Kenyatta, wezwał walczące w Etiopii strony do natychmiastowego przerwania walk.



Sekretarz generalny ONZ, Antonio Guterres, rozmawiał z premierem Etiopii, Abiyem Ahmedem w środę i zaoferował pomoc ONZ w stworzeniu warunków do dialogu.



Rząd Etiopii odrzuca jednak możliwość podjęcia rozmów z rebeliantami twierdząc, że nowi ochotnicy odpowiadają na wezwanie rządu do walku z siłami Tigraju. Rząd twierdzi też, że rebelianci wyolbrzymiają swoje zdobycze terytorialne.

We wtorek rząd Abiya wprowadził w kraju stan wyjątkowy, po tym jak siły TPLF zapowiedziały ofensywę przeciw stolicy kraju.



Rzecznik TPLF, Getachew Reda twierdził w środę, że rebelianci z Tigraju znajdują się w mieście Kemise, 325 km od stolicy.



W trwającym od roku konflikcie zginęły tysiące osób, a 2 mln musiały uciekać z domów. 400 tys. mieszkańców regionu Tigray grozi głód. USA, UE i ONZ wzywają do przerwania blokady prowincji Tigray, jaką ma stosować rząd w Addis Abebie. Rząd Etiopii zaprzecza jednak, jakoby blokował dostawy pomocy humanitarnej do Tigraju.

2 mln Tyle osób musiało opuścić swoje domy w związku z konfliktem w Tigraju

Konflikt Etiopii rozpoczął się rok temu, gdy siły lojalne wobec TPLF, w tym część żołnierzy armii Etiopii, zajęły bazy wojskowe w Tigraju. W odpowiedzi premier Abiy, laureat pokojowej Nagrody Nobla, skierował do północnego regionu więcej wojsk.



TPLF dominowało w etiopskiej polityce przez blisko trzy dekady, ale straciło na znaczeniu po dojściu do władzy premiera Abiya. Teraz oskarża szefa rządu o nadmierną centralizację władzy kosztem władz regionów, czemu szef rządu zaprzecza.