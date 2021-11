„Ważne jest, by ta rozbudowa nie doprowadziła do atomowego wyścigu zbrojeń i nie sprowokowała zmiany planów wojennych u innych państw, ale obawiamy się, że właśnie taki będzie efekt" – napisała Federacja Amerykańskich Naukowców (FAS) w swoim raporcie.

Reklama

Członkowie Federacji przez trzy lata analizowali dostępne, komercyjne zdjęcia satelitarne i odkrywali coraz to nowe fragmenty rozbudowy chińskiego arsenału atomowego. Choć cały czas piszą jedynie: „prawdopodobnie" i „podejrzewamy".

Ponad 300 miejsc określanych jako silosy do wystrzeliwania międzykontynentalnych rakiet balistycznych uzbrojonych w głowice atomowe znajduje się wzdłuż południowej granicy Mongolii. Zdjęcia satelitarne ujawniły intensywne budowy („ich postępy widać prawie co tydzień") na pustynnych terenach w pobliżu miejscowości Ormos, Yumen i Hami (ta ostatnia znajduje się w Sinkjangu graniczącym zarówno z Kazachstanem, jak i z Rosją). Jeszcze jedno znajduje się w Jilantai, na znanym już wcześniej poligonie należącym do chińskich wojsk rakietowych.

Jasne określenie, co Chińczycy budują w tych wszystkich miejscach, utrudnia to, że nad wstępnie wydrążonymi sztolniami ustawiają oni ogromne kopuły napełniane powietrzem.

Czytaj więcej Dyplomacja Chiny: Szybka budowa silosów. Będą w nich rakiety z głowicami atomowymi? Zdjęcia satelitarne analizowane przez Federację Amerykańskich Naukowców (FAS), organizacją zajmującą się badaniami nad bezpieczeństwem narodowym wskazują, że w Chinach trwają intensywne prace na trzech domniemanych polach silosów rakietowych, które mogą być wykorzystane do magazynowania i wystrzeliwywania rakiet dalekiego zasięgu zdolnych do przenoszenia głowic atomowych - informuje CNN.

Reklama

Od początku roku jednak pojawiało się coraz więcej informacji o zwiększającym się potencjale atomowym chińskiej armii. Sztokholmski ośrodek SIPRI jeszcze w zeszłym roku uprzedzał (a w tym roku powtórzył), że Pekin znajduje się „w połowie procesu modernizacji swego arsenału nuklearnego". Rozwija on tzw. triadę, czyli możliwość wystrzeliwania ładunków atomowych z ziemi, okrętów oraz przenoszenia ich samolotami.

Dokładne określenie ilości głowic jądrowych posiadanych obecnie przez Chiny jest niemożliwe, nie publikują one takich danych. Spośród dziewięciu państw posiadających broń atomową robiły to tylko USA, Wielka Brytania i Francja. Ale Waszyngton w 2019 r. zaprzestał tego z powodu utajniania takich informacji przez konkurentów. Amerykanie nadal jednak wymieniają się informacjami o swym arsenale z Rosjanami, nie publikując ich jednak.

SIPRI podejrzewa, że Chiny w tym roku po raz pierwszy znalazły się na trzecim miejscu pod względem ilości głowic nuklearnych, wyprzedzając Francję. Pekin posiada ich około 350, jednak USA mają ponad 5,5 tys. takich ładunków, a Rosja – ponad 6,2 tys. Ale wiadomo, że oba mocarstwa powoli zmniejszają swoje arsenały jądrowe (jak i Wielka Brytania i Francja), a tymczasem Chiny produkują nowe głowice i nie zamierzają podpisywać żadnych traktatów ograniczających zbrojenia atomowe.

Jednocześnie Pekin unowocześnia tzw. środki przenoszenia, czyli rakiety, okręty i samoloty, jakie dostarczają ładunki do celu. Latem Chińczycy dwukrotnie testowali nowy rodzaj superszybkich pocisków – hipersonicznych. Amerykański szef Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, generał Mark Milley powiedział wtedy, że dla Pekinu było to prawie jak wystrzelenie Sputnika. Dokonane przez ZSRR w 1957 r. oznaczało osiągnięcie przewagi nad USA w wyścigu zbrojeń.