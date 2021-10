Liczący (wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji) prawie 700 stron rządowy projekt zmian ustaw podatkowych, zwany "Polskim ładem" PiS posłowie uchwalili na posiedzeniu 1 października. 4 października projekt projekt ustawy został przekazany do Senatu, który ma 30 dni na rozpatrzenie przepisów.

Senacka komisja zajęła się ustawą, ma kontynuować prace na posiedzeniu 26 października.

Senat ma czas do 3 listopada, by przyjąć lub odrzucić ustawę bądź wprowadzić do niej poprawki. Później ustawa wróci do Sejmu. Wolą rządzącej większości jest, by większość uchwalonych przepisów weszła w życie 1 stycznia 2022 r. Aby tak się stało, ustawa musi być ostatecznie uchwalona, podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw do końca listopada.

Podatkowe zmiany ujęte w "Polskim ładzie" PiS wielokrotnie krytykował Jarosław Gowin, lider Porozumienia - partii, która po dymisji Gowina z funkcji wicepremiera opuściła Zjednoczoną Prawicę.

- Polski Ład jest uderzeniem w polską klasę średnią - mówił we wrześniu Gowin w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

- Gdy PiS mówi, że "Polski ład" przełoży się na życie każdego z nas, to jest niestety prawda. Niestety, bo każdy z nas będzie płacił wyższe ceny, dlatego że bezpośrednim skutkiem "Polskiego ładu" będzie jeszcze większa drożyzna - stwierdził na początku października w wywiadzie dla Polsat News.

W niedzielę lider Porozumienia kolejny raz krytycznie odniósł się do programu forsowanego przez Prawo i Sprawiedliwość.

"Zatrważająca drożyzna, szalejące ceny energii, zapowiedzi globalnego spowolnienia gospodarczego... Co trzeba więcej, by rząd wycofał się z zaplanowanego w Polskim Ładzie podnoszenia podatków dla małych i średnich firm?" - napisał w mediach społecznościowych. "To nie czas na socjalistyczne eksperymenty!" - dodał Jarosław Gowin.