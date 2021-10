W ostatniej rundzie prawyborów Péter Márki-Zay pokonał kandydatkę lewicy Klarę Dobrev i będzie wspólnym kandydatem opozycji w przyszłorocznych wyborach.

Péter Márki-Zay zyskał rozpoznawalność w 2018 r., gdy jako niezależny kandydat wspierany przez partie opozycyjne wygrał wybory samorządowe w mieście Hódmezővásárhely na południu kraju, pokonując kandydata Fideszu. W 2019 r. uzyskał reelekcję.

Márki-Zay mówił o sobie, że jest prawicowym chrześcijaninem i rozczarowanym wyborcą Fideszu. Ma 49 lat, jest ojcem siedmiorga dzieci, zna pięć języków obcych. Po wygranej założył organizację społecznej Ruch Wspólnych Węgier (MMM).

- Tylko zjednoczeni możemy zwyciężyć - powiedział w niedzielę po ogłoszeniu wyników prawyborów. Zadeklarował, że nic nie rozbije jedności opozycji.

- To była bitwa, ale mamy do wygrania wojnę - dodał, odnosząc się do prawyborów i wyborów do parlamentu.

Péter Márki-Zay zapowiedział, że gdy zostanie premierem Węgier wdroży program walki z korupcją. Zobowiązał się do przeprowadzenia referendum w sprawie zmiany przepisów konstytucji wprowadzonych przez Viktora Orbána.

W przyszłorocznych wyborach rządzący od 2010 r. Orbán po raz pierwszy zmierzy się ze zjednoczonym frontem partii opozycyjnych.

Ostatnie sondaże wskazują, że Fidesz i opozycja cieszą się identycznym poparciem.