Powołując się na wypowiedzi polityków uczestniczących w zamkniętym dla mediów posiedzeniu klubu PiS Polska Agencja Prasowa podawała, że prezes rządzącej partii Jarosław Kaczyński odejdzie z rządu.

Reklama

Na uwagę, że wicepremier ds. bezpieczeństwa odchodzi z rządu, kiedy - jak mówią przedstawiciele władz - na granicy z Białorusią mamy do czynienia z wojną hybrydową, wicerzecznik PiS Radosław Fogiel powiedział w Radiu Plus, że można mówić o "działaniach hybrydowych". - "Wojna hybrydowa" to za dużo powiedziane - stwierdził.

Czytaj więcej Polityka Czarnek o zgonie Syryjczyka na granicy: To się zdarza, ale nie można kłamać 1,5 mld zł zostanie wydatkowane bardzo szybko, pod pełną kontrolą Centralnego Biura Antykorupcyjnego - mówił w TVP1 Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, pytany o decyzję Sejmu, który przyjął specustawę ws. budowy zapory na granicy z Białorusią.

- Premier Kaczyński na razie nigdzie się nie wybiera - oświadczył poseł. Dodał, że to, iż prezes PiS zakończy w pewnym momencie pracę w rządzie to "nic nowego".

- To nie jest kwestia na dziś, to nie jest kwestia na jutro - zaznaczył Fogiel.

Reklama

Pytany, czy Jarosław Kaczyński odejdzie z rządu w styczniu 2022 r. wicerzecznik PiS odparł, że "nie jest to do końca pewne".

Fogiel nie chciał ujawnić, co konkretnie Kaczyński mówił na posiedzeniu klubu PiS. - Parafrazując znane powiedzenie: co dzieje się na klubie, zostaje na klubie - powiedział.

- Kiedy prezes Kaczyński podejmie decyzję o tym, że zakończył swoje sprawy w rządzie, to wtedy zrezygnuje - nie wcześniej i nie później - oświadczył.

Czytaj więcej Polityka Politycy Prawa i Sprawiedliwości: Partia jest zaniedbana Od kiedy prezes Jarosław Kaczyński objął funkcję wicepremiera ds. bezpieczeństwa, partia jest zaniedbana - mówią anonimowi politycy PiS w rozmowie z "Super Expressem".

Autopromocja CFO Strategy & Innovation Summit 2021 To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów WEŹ UDZIAŁ

- Rozumiem, że to dzisiaj może trochę opinię publiczną, czy bardziej nawet dziennikarską elektryzować, ale wszystko jest pod kontrolą - mówił.

- Dzisiaj prezes Kaczyński pracuje na dwóch etatach, a gdyby to przeliczyć na roboczogodziny to doszlibyśmy do prawie trzech; dzieli swój czas między partię a Kancelarię Premiera - przekonywał Radosław Fogiel.

Reklama

Poseł PiS dodał, że prezes partii śpi "dużo mniej niż (...) większość z nas".