Poseł Konfederacji przypomniał, że wiceminister Kraska był "autorem (...) druku 1449, który wylądował w Sejmie i miał wprowadzać segregację sanitarną między Polakami".

- Na szczęście po protestach ten druk został wycofany z obrad - dodał.



W kontekście słów Kraski o testach dla zgłaszających się do POZ bądź na SOR, Urbaniak zwrócił uwagę, że "tu rodzą się wątpliwości i pytania, które trzeba postawić".

- Czy człowiek, który potrzebuje natychmiastowej pomocy, który walczy o życie, będzie teraz najpierw testowany, potem będzie kilkadziesiąt minut oczekiwania i dopiero później będzie podjęte jakieś leczenie? Często przy ratowaniu życia decydują minuty. Czy testy mają obowiązywać przed wejściem do karetki? - pytał Urbaniak.

Poseł mówił też, że "minister (Adam) Niedzielski jest odpowiedzialny za to, że były w Polsce zawieszane zabiegi" (w czasie poprzednich fal epidemii - red.) "przez co mamy w Polsce 140 tys. nadmiarowych zgonów".

Z kolei poseł Artur Dziambor mówił, że "pojawiło się rozporządzenie Rady Ministrów mówiące o tym, że osób zaszczepionych nie trzeba testować na COVID". - To znaczy, że tylko osoby niezaszczepione będą mieć problem z dostępem do usług medycznych, które powinny być dostępne dla każdego obywatela, bo każdy obywatel płaci w swoich podatkach składki do NFZ. To gwarantują ustawy i konstytucja, która jest tu łamana - stwierdził.