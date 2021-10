Decyzja ma związek ze sporem dyplomatycznym między Australią a Francją, do którego doszło po ustanowieniu przez Australię partnerstwa z USA i Wielką Brytanią. Partnerstwo, określone jako AUKUS, umożliwi Australii pozyskanie okrętów podwodnych z napędem atomowym, co z kolei skłoniło Canberrę do zerwania umowy na dostarczenie konwencjonalnych okrętów podwodnych, jaką Australia zawarła w 2016 roku z Francją.

Francja nazwała działania USA i Australii "ciosem w plecy" i wezwała na konsultacje ambasadorów z Waszyngtonu i Canberry. Wciąż nie wiadomo kiedy francuski ambasador wróci do Australii.

- Runda rozmów na temat umowy o wolnym handlu została przełożona o miesiąc, do listopada - mówi w rozmowie z AFP przedstawiciel UE.



Francja publicznie stwierdziła, że nie może już ufać australijskiemu rządowi, oskarżając władze Australii o kłamstwa i stawiając pod znakiem zapytania możliwość zawarcia przez UE umowy o wolnym handlu z tym krajem.

Australijski minister ds. handlu Dan Tehan, który miał udać się do Europy na negocjacje ws. umowy o wolnym handlu podkreśla, że Australia "rozumie reakcję Francji", ale - jak dodaje - Canberra "musi działać zgodnie ze swoim interesem narodowym", co - jak mówi - właśnie uczyniła.



Tehan chce spotkać się w przyszłym tygodniu z unijnym komisarzem ds. handlu, Valdisem Dombrovskisem. Zapowiada też dalsze prace nad 12 rundą negocjacji ws. zawarcia umowy z UE.



UE jest trzecim największym partnerem handlowym Australii. W 2020 roku wartość przepływu towarów między UE a Australią wyniosła 36 mld euro, a wartość przepływu usług - 26 mld euro.