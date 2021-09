To, co działo się na Paradzie Równości w Warszawie "nie ma nic wspólnego ani z równością, ani z tolerancją, to fetyszyzowanie i wykrzywianie równości i tolerancji" - ocenił w TVP Info minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Odnosząc się do części uczestników marszu stwierdził, że to "ludzie, którzy nie zachowują się w sposób zgodny ze standardami i normalnie".