- Jeżeli damy dużo pieniędzy medykom dzisiaj i połowa medyków powie: to ja nie pojadę do trzeciej, czy czwartej pracy, albo do drugiej nawet, to kto tam będzie przyjmował? - mówił w TVN24 Tomasz Karauda, lekarz oddziału chorób płuc Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi.