Komisja Europejska wystąpiła z wnioskiem do TSUE o nałożenie na Polskę kar finansowych. W środę szef klubu PiS Ryszard Terlecki mówił podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu, że „powinniśmy myśleć nad tym, jak najbardziej możemy współpracować, żebyśmy wszyscy byli w Unii, ale żeby ta Unia była taka, jaka jest dla nas do przyjęcia - bo jeżeli pójdzie tak, jak się zanosi, że pójdzie, to musimy szukać rozwiązań drastycznych”. Wspomniał o brexicie i zadeklarował, że "my nie chcemy wychodzić", ale "nie możemy dać się zapędzić w coś, co ograniczy naszą wolność i rozwój".

Były przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk był w TVN24 pytany, czy ma "spokój, że do końca naszego życia" Polska będzie w Unii Europejskiej.

PiS jest przejściowym problemem Donald Tusk

- Nie, nie mam takiego spokoju i nikt nie powinien mieć takiego spokoju - odparł. Argumentował, że od czasu brexitu "wiemy, że UE przeszła z fazy nieustannego rozszerzania się do - w jakimś sensie - fazy krytycznej, bo wyjście Wielkiej Brytanii było niewątpliwie kryzysem i sygnałem, że obkurczanie się Unii Europejskiej jest możliwe".

Donald Tusk ocenił, że organizatorzy brytyjskiego referendum w sprawie wyjścia z UE "chcieli uchronić Wielką Brytanię przed wyjściem z Unii Europejskiej" i "popełnili koszmarny błąd polityczny".

Lider Platformy Obywatelskiej wspomniał o głosach polityków PiS w sprawie UE. Dodał, że według niego większość przedstawicieli "dzisiejszej elity rządzącej Polską" jest przekonana, że "Unia Europejska jest przykrą koniecznością, w najlepszym wypadku".

"Politykę międzynarodową PiS cechuje hazard"

- Tego typu katastrofy, jak np. brexit czy ewentualne wyjście Polski z UE, one bardzo często zdarzają się nie dlatego, że ktoś to zaplanował, tylko że ktoś nie umiał zaplanować mądrej alternatywy wobec takiego potencjalnego dramatu - zaznaczył Donald Tusk.

Czasami mam takie wrażenie, że Polską rządzą takie nieznośne bachory, które stać na każdą głupotę, na wypowiedzenie każdej możliwej politycznej herezj. Donald Tusk

- Bardzo wiele nieszczęść wydarzało się w historii Europy i Polski nie dlatego, że ktoś to nieszczęście zaplanował, tylko dlatego że był bardzo nieodpowiedzialny, niemądry, był hazardzistą - mówił. Były premier ocenił, że to, co dzisiaj cechuje politykę PiS jeśli chodzi o kwestie międzynarodowe to "nieustanny i zupełnie niepotrzebny hazard".

"Mam wrażenie, że Polską rządzą takie nieznośne bachory"

- Te ostatnie wypowiedzi (polityków PiS - red.) i nieustanne podważanie sensu bycia w UE, kwestionowanie polskiego interesu i związku naszych narodowych interesów z Unią Europejską ma swoje konsekwencje, nawet jeśli to takie sobie paplanie - mówił Donald Tusk.

- Czasami mam takie wrażenie, że Polską rządzą takie nieznośne bachory, które stać na każdą głupotę, na wypowiedzenie każdej możliwej politycznej herezji - powiedział.

Według szefa Platformy Obywatelskiej, "Polska może przestać być członkiem Unii Europejskiej szybciej, niż to się komukolwiek wydaje właśnie przez to wylatywanie wszystkiego z rąk PiS-owskiej ekipie".

Donald Tusk wyraził pogląd, że "PiS jest przejściowym problemem". - Należę do tych ludzi, którzy wierzą, że - jeśli się dobrze zorganizujemy - możemy zakończyć tę smutną przygodę z rządami PiS-u w Polsce w czasie najbliższych wyborów - oświadczył.