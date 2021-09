Kontrowersyjna ustawa, której jednym z pomysłodawców jest poseł PiS Marek Suski, zakłada, że właścicielem firmy medialnej w Polsce może być jedynie firma polska lub taka, która ma siedzibę w jednym z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.



Reklama

Oznacza to, że Discovery, właściciel m.in. TVN i TVN24 musiałoby się pozbyć sprzedać większościową część udziałów.

Ustawa wzbudziła sprzeciw Stanów Zjednoczonych, które podkreślały, że jej uchwalenie znacząco wpłynie na stosunki polsko-amerykańskie i obecność biznesu USA w kraju. Opozycja zwracała uwagę, że nowelizacja nie tylko jest niezgodna z umową handlowa zawartą ze Stanami, co naraziłoby kraj na konieczność wypłaty ogromnego odszkodowania, ale z premedytacją uderza w media krytyczne wobec rządu Prawa i Sprawiedliwości.

Czytaj więcej Polityka "Lex TVN": USA krytykują Polskę, premier Morawiecki odpowiada - Nie ma tutaj żadnych zamiarów wobec konkretnej telewizji - powiedział premier Mateusz Morawiecki, odpowiadając na reakcję Stanów Zjednoczonych w sprawie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji (tzw. lex TVN).

Sejm ustawę przyjął, odrzucając poprawki opozycji, godząc się jedynie na poprawkę wniesiona przez Kukiz'15. Zakładała ona, że w ustawie zostanie zapisany zakaz nabywania udziałów w mediach przez spółki skarbu państwa. Eksperci jednak wytykają, że poprawka ta jest "dziurawa" i nie wyklucza przejęcia TVN przez państwo.

Reklama

18 miesięcy czeka TVN na przyznanie koncesji przez KRRiT

Przed dzisiejszymi obradami szef senackiego klubu PiS Marek Martynowski stwierdził, że prezydent, który w zawoalowany sposób mówił o możliwości zawetowania ustawy, ma ułatwione zadanie.

- To, co wyszło z Sejmu, jest niekonstytucyjne - powiedział Senator PiS.

Czytaj więcej Polityka Onet: Kaczyński dogadał się z Dudą. Będzie weto lex-TVN Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji nazywana lex-TVN lub anty-TVN zostanie zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę – twierdzą źródła Onetu w Pałacu Prezydenckim i w kierownictwie partii rządzącej.

Autopromocja Podwajamy subskrypcje Kup kwartalną e‑prenumeratę, a my przedłużymy okres Twojej subskrypcji KUP TERAZ

Dzisiejsze obrady Senatu rozpoczęły się od sprawozdania senackiej komisji kultury, którą przedstawiła Barbara Zdrojewska. Wyliczyła wady ustawy, którą komisja znaczną większością głosów odrzuciła (za odrzuceniem było 23 senatorów, 11 głosowało przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu) i rekomendowała jej odrzucenie również Senatowi.

W oczekiwaniu na przyznanie koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Discovery wystąpiła o przyznanie jej z Holandii. Zgodę otrzymała.

Reklama

Czytaj więcej Kraj TVN24 z holenderską koncesją. Oświadczenie Zarządu TVN S.A. Zarząd TVN S.A. poinformowął, że w związku z oczekiwaniem od półtora roku na koncesję, o której przedłużeniu wciąż nie zdecydowała KRRiT, złożono wniosek o przyznanie koncesji w Holandii. Został przyjęty.

Kilka dni temu przewodniczący KRRiT wysłał do operatorów telewizyjnych zgodę na wpis do rejestru programu „TVN24” na koncesji Discovery Communications Benelux B.V. Ta decyzja umożliwia ciągłość nadawania stacji TVN24 - również po dniu 26 września, gdy upływa termin na przyznanie stacji koncesji, na co TVN czeka od półtora roku, i niezależnie od wyników toczących się obecnie postępowań.