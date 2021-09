Od połowy sierpnia do Polski przyleciało około tysiąca Afgańczyków. To osoby, które współpracowały z polskimi placówkami i kontyngentem wojskowym w Afganistanie, oraz ich rodziny. Trafiły do w ośrodków podległych Urzędowi ds. Cudzoziemców i wkrótce skończą kwarantannę związaną z Covid-19. Czy rząd wystarczająco zadbał o ich bezpieczeństwo?

Czy rzeczywiście ewakuowani przez Polskę uchodźcy mają kontakt w ośrodkach z innymi osobami? MSWiA twierdzi, że nie.

Opozycja ma wątpliwości. Hanna Gill-Piątek z koła Polska 2050 wysłała interpelację do premiera, w której pyta, czy uchodźcom zapewniono osłonę kontrwywiadowczą i czy miejsce tymczasowego pobytu nie doprowadzi do kłopotów w przyszłości.

Wśród uchodźców, którzy trafili do nas z Rosji czy Białorusi, na pewno znajdują się osoby, które są współpracownikami służb obcych państw. były szef Agencji Wywiadu Grzegorz Małecki

Chodzi o to, że w ośrodkach dla cudzoziemców, do których trafili, znajdują się też inne osoby. – Oczekują one na rozpatrzenie wniosków azylowych, więc de facto nie wiemy, kim są. Istnieje więc potencjalna możliwość, że są związane z obcymi wywiadami, np. białoruskim czy rosyjskim. Szczególnie że sporo osób przechwyciliśmy ostatnio z tych właśnie kierunków – mówi Hanna Gill-Piątek.

Zauważa, że politycy PiS często powtarzają w mediach, iż na granicy z Białorusią w tłumie prawdziwych uchodźców mogą być też informatorzy obcych wywiadów oraz członkowie siatek terrorystycznych. Dlatego w interpelacji pyta premiera m.in. o to, kiedy współpracownicy Polskiego Kontyngentu Wojskowego zostaną przeniesieni do ośrodków rządowych. Jej zdaniem tam byliby bezpieczni.

Czy rzeczywiście ewakuowani przez Polskę uchodźcy mają kontakt w ośrodkach z innymi osobami? MSWiA twierdzi, że nie. „Ze względu na przepisy epidemiologiczne dotyczące zapobiegania Covid-19, wszyscy cudzoziemcy zostali objęci kwarantanną. Do czasu zakończenia kwarantanny nie ma możliwości kontaktu z innymi cudzoziemcami" – informuje nas wydział prasowy MSWiA.

Problem w tym, że inne informacje płyną z samych ośrodków. Np. głośno było o tragicznym zatruciu grzybami afgańskiej rodziny w ośrodku w Dębaku niedaleko Podkowy Leśnej, które skończyło się śmiercią dwóch chłopców. Grzyby zebrali sami na terenie ośrodka. Zdaniem Gill-Piątek świadczy to o tym, że izolacja nie jest szczelna.

Dodaje, że sytuacja pogorszy się po zakończeniu kwarantanny. – O ile już teraz izolacja jest iluzoryczna, o tyle potem te osoby będą się stykały z innymi uchodźcami w otwarty sposób – ostrzega.

Jak duże jest ryzyko? Były szef Agencji Wywiadu Grzegorz Małecki nie ocenia go jako wysokiego. – Wśród uchodźców, którzy trafili do nas z Rosji czy Białorusi, na pewno znajdują się osoby, które są współpracownikami służb obcych państw. Jednak raczej mają za zadanie rozpracowywanie własnych środowisk emigracyjnych, co jest klasycznym działaniem rosyjskich i sowieckich służb. Jest mało prawdopodobne, by rozpracowywali Afgańczyków – komentuje.

Ekspert zgadza się jednak z tym, że osoby ewakuowane z Afganistanu mogłyby być odseparowane od innych uchodźców, którzy trafili do Polski innymi drogami. – Byłoby to trochę bardziej skomplikowane, ale możliwe do zrobienia – mówi.

A o tym, że ewakuowane osoby niekoniecznie muszą trafić do obozów dla uchodźców, może świadczyć przykład 114 Afgańczyków, którzy w sobotę po północy przylecieli do Poznania z amerykańskiej bazy w niemieckim Ramstein. Trafili do Polski w ramach solidarności sojuszniczej. Zgodnie z nią nasz kraj ma tymczasowo przyjąć 500 osób, które współpracowały z NATO w Afganistanie, a 50 z nich ma zostać u nas na stale. Pierwsza grupa nie trafiła jednak do ośrodka dla uchodźców, lecz do hotelu.