Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego policjanci masowo kupują prywatne kamizelki, unikając tych wydawanych przez formację.

Czym różni się standardowa ochrona balistyczna od sprzętu, który może uratować życie w starciu ze sprawcą uzbrojonym w karabin.

Jakie mankamenty służbowego wyposażenia utrudniają codzienną pracę i wpływają na bezpieczeństwo funkcjonariuszy.

W jakim kierunku powinny zmierzać zmiany, by policyjny sprzęt odpowiadał na zagrożenia we współczesnym świecie.

Plate Carrier – w tego typu kamizelki z wkładem balistycznym mieli być ubrani bohaterscy policjanci z Krakowa podczas pamiętnej interwencji 7 listopada, gdy na krakowskim rynku pokonali Michała Oksińskiego, który zastrzelił sześć osób, a kilkanaście ranił. Bez nich mieliby małe szanse na przeżycie. Jak skuteczna była to ochrona? Wykaże to ekspertyza biegłych, skonfrontowana z charakterem obrażeń powstałych u funkcjonariuszy. Ich kamizelki trafiły do badań – dowiedziała się „Rzeczpospolita”.

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– Kamizelki, jakie mieli na sobie policjanci podczas interwencji, zostały już przekazane do laboratorium Komendy Głównej Policji w celu przeprowadzenia badań. Uzyskanie tej oraz innych ekspertyz jest kwestią tygodni – mówi nam prokurator Eryk Stasielak, naczelnik Małopolskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

Do analiz trafiło też m.in. 11 sztuk broni należącej do sprawcy masakry i jego ojca oraz 2,5 tys. sztuk amunicji – z tego ok. 500 sztuk, jakie Oksiński miał przy sobie i w samochodzie. Resztę znaleziono u niego w domu.

Posiadanie kamizelek z własnych środków przez Jakuba Kulika i Artura Morańskiego (co ujawnił kanał Zero) odbiło się szerokim echem. W krakowskiej komendzie wewnętrzne postępowanie docieka, dlaczego policjanci nie dostali służbowych. Policja zapewnia, że kamizelek jest pod dostatkiem, choć mniej niż funkcjonariuszy, ale ze względu na „specyfikę zadań i charakter pełnionej służby” nie wszyscy ich potrzebują.

– Stan zaopatrzenia garnizonu pokrywa obecnie ok. 50 proc. potrzeb w zakresie kamizelek kamuflowanych oraz 24 proc. w przypadku ciężkich kamizelek kuloodpornych i są to wartości wystarczające do zabezpieczenia wszystkich funkcjonariuszy pełniących służbę zewnętrzną – pieszą, patrolową i interwencyjną - odpowiada nam Katarzyna Cisło, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. – Idąc na prelekcję do przedszkola czy nagrywając wywiad z dziennikarzami, kamizelek nie zakładamy – dodaje.

Policjanci: kamizelki z żelowym wkładem balistycznym mocno grzeją, co latem jest nie do zniesienia

Według danych KGP w latach 2020–2023 policja kupiła łącznie 6 945 kamizelek, w tym 6 245 kamizelek kuloodpornych kamuflowanych, 500 typu Plate Carrier oraz 200 kamizelek zintegrowanych. W dwóch kolejnych (2024–2026) zakup objął 20 806 kamizelek, w tym 18 209 kamuflowanych, 1 764 typu Plate Carrier oraz 833 zintegrowane. A więc blisko 90 proc. zakupów z ostatnich lat stanowiły kamizelki kamuflowane, zakładane pod ubranie, mundur czy cywilną kurtkę, mające zazwyczaj miękkie wkłady – np. typu kevlar, które chronią przed bronią krótką i nożem. Kamizelek typu Plate Carrier, z kieszeniami na twarde płyty balistyczne (choć są i wkłady miękkie) chroniących przed długą bronią – mimo że ich przybyło – jest nieporównanie mniej.

„Rz” zapytała policjantów, z czego wynikają prywatne zakupy, i okazuje się, że zwłaszcza do kamizelek kamuflowanych, mają mnóstwo zastrzeżeń. Główny problem kamizelek policyjnych to niedopasowanie rozmiarów, wspólne użytkowanie, a więc problemy z higieną, oraz niefunkcjonalność – wskazują nam funkcjonariusze,

– Są bardzo niewygodne, albo za duże, albo za małe, nie zapewniają komfortu podczas wielogodzinnej służby i możliwości swobodnego wykonywania interwencji. Kamizelki z żelowym wkładem balistycznym mocno grzeją, co latem jest nie do zniesienia – podkreśla jeden z funkcjonariuszy.

Inny mówi wręcz: – Są kiepskie, niewygodne, niektóre zużyte, ich zakupów nie konsultowano z tymi, którzy na co dzień powinni je nosić, bo jak zwykle decydenci „wiedzą lepiej”.

W przeciwieństwie do popularnych rozwiązań amerykańskich – jak słyszymy – w Polsce wciąż brakuje powszechnego podejścia opartego na indywidualnym dopasowaniu i integracji wyposażenia z zewnętrznym nośnikiem. Problemem nie jest wyłącznie ochrona balistyczna, ale również funkcjonalność kamizelki w codziennej służbie – zaznaczają nasi rozmówcy.

Kamizelki kamuflowane zakładane pod ubranie nie nadają się dla funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę dynamiczną, patrolową Jacek Łukasik, przewodniczący Związku Zawodowego Policyjna Solidarność

Krytyczne opinie dotyczące kamizelek kamuflowanych potwierdza Jacek Łukasik, szef Związku Zawodowego Policyjna Solidarność. – Są to czarne kamizelki zakładane pod mundur czy ubranie, niewygodne do noszenia, dość sztywne, a w cieplejsze dni ograniczają wentylację. Nie ma możliwości zamontowania na niej żadnej rzeczy. Nie nadają się dla funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę dynamiczną, patrolową. Nawet ostatnio jak byłem w jednej z małopolskich komend, policjanci skarżyli się, że krępują znacznie ruchy i ograniczają możliwości sięgnięcia do pasa, do broni. Inni mi alarmowali, że przysłano im jakieś polskie kamizelki z datą produkcji marzec 2009, z ważnością wkładów balistycznych marzec 2019 r. – czyli siedem lat po upływie daty ważności, no chyba że została przedłużona – wskazuje Jacek Łukasik.

Te wszystkie mankamenty sprawiają, że wielu policjantów pobiera resortową kamizelkę, ale kupuje własną, licząc, że dopiero ona zabezpieczy i zapewni im komfort. I kamizelki i wkłady policjanci coraz częściej dokupują prywatnie. – Jakiś czas temu hitem było, jak gdzieś przeczytałem, że dziewczyna policjanta na urodziny kupiła mu mocne wkłady balistyczne – wspomina jeden z funkcjonariuszy.

Szef Policyjnej Solidarności wyjaśnia, że kamizelki będące w policyjnych zasobach zazwyczaj mają drugą kategorię kuloodporności – K2 to podstawowa ochrona przede wszystkim przed amunicją pistoletową i przed atakami nożem czy innym ostrym narzędziem.

Gdyby bohaterowie z Krakowa wyszli na rynek w służbowej kamizelce, jakie mieliby szanse?

Policja potwierdziła, że bohaterowie z Krakowa mieli prywatne kamizelki, ale szczegółów dotyczących ich parametrów, ani tego, w jakie wkłady balistyczne je wyposażyli, nie ujawnia.

– To były kamizelki typu Plate Carrier, zakładane na ubranie. Nie znam szczegółów technicznych, ale musiały być porządne, żony obu policjantów powiedziały mi, że były bardzo drogie. Czyli wkłady balistyczne musiały być przynajmniej drugiej, jak nie trzeciej kategorii. Myślę, że one ochroniły tych policjantów – mówi „Rz” Jacek Łukasik.

Czy gdyby feralnej soboty wychodząc na miasto Kulik i Morański wzięli służbowe kamizelki kamuflowane – a mogło tak się stać, bo te zdecydowanie przeważają – mieliby szanse w starciu z zamachowcem, który strzelał z karabinu AR-15?

– To wątpliwe. Standardowe miękkie wkłady balistyczne z kamizelki kamuflowanej polskiej policji klasy K2 nie zapewniają ochrony przed typową amunicją karabinową wystrzeloną z AR-15 – oceniają nasi rozmówcy z policji. – Standardowa kamizelka kamuflowana K2 jest przeznaczona przede wszystkim do ochrony przed amunicją pistoletową – podkreślają.

Jak tłumaczy nam jeden z funkcjonariuszy, karabin AR-15 najczęściej wykorzystuje amunicję 5,56 × 45 mm NATO lub 223 Remington. To naboje karabinowe, mające inne właściwości balistyczne niż amunicja pistoletowa. – Producent, który jest głównym dostawcą kamizelek dla policji, w dokumentacji kamizelki kamuflowanej policja 2022 deklaruje klasę K2, testowaną amunicją 7,62 × 25 mm TT, oraz odporność odłamkową O2. Nie deklaruje ochrony przed amunicją 5,56 mm – dodaje inny z naszych rozmówców.

Kamizelka to jedno, kluczowe są wkłady – bo, jak słyszymy, tylko twarda płyta balistyczna, odpowiednio certyfikowana, może zapewniać ochronę przed amunicją karabinową.

Dwaj bohaterowie z Krakowa zostali ciężko ranni. Jakub Kulik został postrzelony trzykrotnie, w tym w płuco, Artur Morański dostał dwa strzały – w klatkę piersiową i przedramię. – Być może pociski trafiły w kamizelkę, odbiły się i rykoszetem weszły gdzieś z boku. Poza tym dystans był bardzo krótki – zauważa Jacek Łukasik.

Biegli balistycy ustalą jaką klasę miały prywatne kamizelki rannych policjantów i jakiej amunicji użył sprawca, strzelając do nich. Ślady po kulach na kamizelkach, nałożone na miejsca obrażeń u policjantów, pokażą, na ile ochronę dały bohaterom ich kamizelki.

Jak to robią w Ameryce: policjanci z patrolu w wygodnych kamizelkach

Lepsze opinie wśród mundurowych mają kamizelki typu Plate Carrier – w ostatnich latach policja zakupiła ich blisko 2,3 tys. – Są zakładane na wierzch, można sobie ściągnąć część pasków, poluzować, dopasować, przyczepić radiostację czy inne elementy wyposażenia – przyznaje Jacek Łukasik. I w tego typu, jak mówią nam policjanci, często prywatnie się zaopatrują.

Ale są i ryzyka. – Gdy kupujemy kamizelkę w sklepie internetowym, to kto nam zagwarantuje, że jest to sprzęt rzeczywiście dobrej jakości, certyfikowany – na takie zagrożenie zwraca nam uwagę jeden z rozmówców w małopolskiej policji.

Funkcjonariusz jednostki specjalnej z kolei wskazuje: – Na rynku są nowoczesne kamizelki z płyty polipropylenowej, bardzo lekkie i cienkie z mocnymi wkładami, ale drogie. Jedna na przód kosztuje około 4 tys. zł, na tył 4,2 tys. zł, plus ochrona na boki, czyli to jest wydatek rzędu ponad 10 tys. zł. Jednostki specjalne mają bardzo lekkie kamizelki z dobrymi wkładami. Ale specjalsów jest mniej, policjantów 100 tysięcy – zauważa.

– Na przykład amerykańscy policjanci patrolowi często używają kamizelek zewnętrznych – External Carrier – które łączą miękkie wkłady balistyczne z ergonomicznym, modułowym pokrowcem, który pozwala na rozmieszczenie radiostacji, magazynków, apteczki i innego wyposażenia, a także lepsze rozłożenie ciężaru i szybką regulację – zaznacza jeden z funkcjonariuszy.

Zdaniem policjantów, z którymi rozmawialiśmy, należałoby iść w kierunku zakupu kamizelek, które łączą ochronę balistyczną z funkcjonalnością i możliwością doposażenia w dobrej jakości twarde płyty. Tragedia w Krakowie pokazała, że wyposażenie patroli powinno uwzględniać również zagrożenie ze strony atakujących z karabinem, jak 24-letni Michał Oksiński.