Do 31 stycznia organy prowadzące szkoły publiczne i niepubliczne (np. samorządy, stowarzyszenia, fundacje) mogą składać wnioski do MSWiA o wydanie zezwolenia na prowadzenie klas mundurowych: policyjnych lub Straży Granicznej. Resort chce zachęcić je do tworzenia takich klas, by przygotowywać kadry dla tych formacji mundurowych. Podobne rozwiązania od kilku lat premiuje Ministerstwo Obrony Narodowej, tworząc klasy wojskowe.

Absolwenci klas mundurowych stanowią na razie jedynie 5 proc. policjantów

– W klasach policyjnych dotychczas kształciło się ponad 25 tys. uczniów. Jednak mimo tej stosunkowo wysokiej liczby nie było mechanizmów realnie zachęcających absolwentów tych klas do wstępowania do policji czy Straży Granicznej. W przypadku policji jedynie około 5 proc. kandydatów do tej służby stanowili absolwenci dotychczasowych klas mundurowych – informuje „Rzeczpospolitą” Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy MSWiA.

Na razie nie wiadomo, ilu uczniów będzie do nich chodziło w nowym roku szkolnym. To zależy od rekrutacji, którą organizują szkoły. – Celem MSWiA jest stworzenie zachęt dla uczniów do podejmowania nauki w tych klasach – dodaje Dobrzyński. Bonusy zostały uzgodnione z ministerstwem edukacji, a także Ministerstwem Obrony Narodowej.

Jakie będą bonusy dla absolwentów klas mundurowych

Z informacji podanej przez MSWiA wynika, że absolwenci oddziałów o profilu mundurowym, którzy złożą podanie o przyjęcie do służby w policji lub Straży Granicznej przed upływem trzech lat od ukończenia szkoły, zostaną zwolnieni z testu wiedzy podczas postępowania kwalifikacyjnego do służby, a także z testu sprawności fizycznej, jeżeli uzyskali pozytywny wynik ze spełniającego odpowiednie kryteria testu sprawności fizycznej przeprowadzonego w ostatnim roku szkolnym w oddziale o profilu mundurowym. Będą mieli też pierwszeństwo w przyjęciu do służby.