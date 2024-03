– Mnie się wydaje, że wróciliśmy do czasów mojej młodości – mierny, bierny, ale wierny, to znaczy do czasów, w których karierowicz zawsze spada na cztery łapy – komentował awans Prokopowicz były opozycjonista.

- Obserwuję ze zdumieniem bylejakość i brak zasad w promowaniu ludzi, którzy mają przywrócić zasadę wiary w państwo. Takie osoby wiary w państwo z całą pewnością nie przywrócą - mówił.

Komenda Główna Policji odwołuje wiceszefową warszawskiej policji

We wtorek zapadła decyzja o odwołaniu Prokopowicz ze stanowiska. RMF FM informuje, że szef policji Marek Boroń nie został poinformowany przez komendanta stołecznego Pawła Dzierżaka o działalności komisarz Prokopowicz poddającej w wątpliwość jej apolityczność.

Szef policji podkreślił, że nie ingeruje w decyzje kadrowe wydawane przez komendantów wojewódzkich, dopóki nie podważają one profesjonalizmu i zaufania do policji.