Film z przelotu policyjnego śmigłowca Black Hawk

"Do zdarzenia doszło podczas pikniku wojskowego z okazji 103. rocznicy bitwy pod Sarnową Górą. Na miejscu trwają czynności wyjaśniające. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Jak w każdym tego typu zdarzeniu powiadomiono zgodnie z procedurami odpowiednie organy" - przekazał TVN24 podkomisarz Wioletta Szubska z Komendy Głównej Policji.

- Dziwi mnie, że pilot zdecydował się wykonać taki manewr z przelotem bezpośrednio nad ludźmi na małej wysokości. Druga rzecz, która mnie bardzo dziwi to jest to, że ten śmigłowiec przez jakiś czas stał na ziemi. W związku z tym pilot nawet, jeżeli nie miał wcześniej możliwości zapoznania się dokładnego z terenem, to mógł wykorzystać ten czas podczas postoju na ziemi, żeby się rozejrzeć. Linia energetyczna to nie jest coś, czego nie widać - ocenił publicysta lotniczy Michał Setlak