Posłuchaj, Plus Minus: Żywieniowe koszmary Polaków. Od czerniny po robale

Czy czeka nas żywieniowa rewolucja? Jak historycznie zmieniało się to, co uważaliśmy za smaczne i co uważaliśmy za obrzydliwe? I jaką rolę w kwestiach kulinarnych odgrywają nasze aspiracje społeczne? O tym rozmawiają Michał Płociński i Hubert Salik.