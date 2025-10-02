Ulga na wymianę dachu – fiskus zmienia poglądy

Czy ulga przysługuje na wymianę dachu? Fiskus dość długo się na to zgadzał.

– Wprawdzie taka inwestycja nie jest wymieniona wprost w rozporządzeniu, ale skarbówka potwierdzała, że można ją uznać za docieplenie przegród budowlanych – mówi Wojciech Jasiński, doradca podatkowy, menedżer w ATA Tax.

Jednak już w zeszłym roku Szef Krajowej Administracji Skarbowej zaczął zmieniać wcześniejsze, korzystne dla podatników interpretacje. Ewolucję poglądów uzasadniał tym, że wymiany dachu nie ma w rozporządzeniu, a przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest jedynie docieplenie dachu, rozumianego jako przegroda budowlana (interpretacja zmieniająca nr DOP3.8222.1.2024.CNRU).

Ten temat pojawił się też przy nowelizacji rozporządzenia. Od 1 stycznia 2025 r. wynika z niego, że odliczyć można wydatki na docieplenie przegród budowlanych (tak było wcześniej) lub dachów (to dodano). W uzasadnieniu wskazano, że celem tej zmiany jest wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych.

Skarbówka twierdzi, że odliczyć można tylko wydatki na docieplenie dachu

Aby nikt nie miał już tych wątpliwości, fiskus postanowił oczyścić bazę interpretacji. We wrześniu zmienił cztery, wydane w latach 2020-2021. W interpretacjach zmieniających podkreśla, że nie można odliczyć wydatków na wymianę dachu. „Tylko wydatki poniesione na docieplenie dachu (rozumianego jako przegroda budowlana) należy uznać za wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, które mogą zostać odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej, o której mowa w art. 26h ustawy o PIT” – twierdzi Szef KAS (numery interpretacji zmieniających to DOP3.8222.183.2024.CNRU, DOP3.8222.68.2024.HTCE, DOP3.8222.142.2024.HTCE, DOP3.8222.179.2024.CNRU).