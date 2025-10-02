Aktualizacja: 02.10.2025 06:24 Publikacja: 02.10.2025 05:01
Skarbówka zmieniła we wrześniu cztery stare interpretacje w sprawie ulgi termomodernizacyjnej. W pierwotnych zgadzała się na odliczenie wydatków na wymianę dachu. Teraz już na to nie pozwala, twierdząc, że ulga przysługuje tylko na jego docieplenie.
Przypomnijmy, że ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu wydatków na ekologiczne inwestycje od dochodu (u rozliczających się według skali oraz płacących podatek liniowy) lub od przychodu (ryczałtowcy). Dzięki temu zmniejszamy podstawę opodatkowania i wychodzi nam niższy podatek. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 tys. zł.
Szczegółowy wykaz inwestycji premiowanych odpisem jest w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju określającym rodzaje materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
Czy ulga przysługuje na wymianę dachu? Fiskus dość długo się na to zgadzał.
– Wprawdzie taka inwestycja nie jest wymieniona wprost w rozporządzeniu, ale skarbówka potwierdzała, że można ją uznać za docieplenie przegród budowlanych – mówi Wojciech Jasiński, doradca podatkowy, menedżer w ATA Tax.
Jednak już w zeszłym roku Szef Krajowej Administracji Skarbowej zaczął zmieniać wcześniejsze, korzystne dla podatników interpretacje. Ewolucję poglądów uzasadniał tym, że wymiany dachu nie ma w rozporządzeniu, a przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest jedynie docieplenie dachu, rozumianego jako przegroda budowlana (interpretacja zmieniająca nr DOP3.8222.1.2024.CNRU).
Ten temat pojawił się też przy nowelizacji rozporządzenia. Od 1 stycznia 2025 r. wynika z niego, że odliczyć można wydatki na docieplenie przegród budowlanych (tak było wcześniej) lub dachów (to dodano). W uzasadnieniu wskazano, że celem tej zmiany jest wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych.
Aby nikt nie miał już tych wątpliwości, fiskus postanowił oczyścić bazę interpretacji. We wrześniu zmienił cztery, wydane w latach 2020-2021. W interpretacjach zmieniających podkreśla, że nie można odliczyć wydatków na wymianę dachu. „Tylko wydatki poniesione na docieplenie dachu (rozumianego jako przegroda budowlana) należy uznać za wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, które mogą zostać odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej, o której mowa w art. 26h ustawy o PIT” – twierdzi Szef KAS (numery interpretacji zmieniających to DOP3.8222.183.2024.CNRU, DOP3.8222.68.2024.HTCE, DOP3.8222.142.2024.HTCE, DOP3.8222.179.2024.CNRU).
– To kontrowersyjne stanowisko, przecież wymiana dachu, np. starego eternitu na nową blachodachówkę, powoduje, że w domu jest cieplej. Faktycznie oznacza więc docieplenie. Jest też zrealizowany ekologiczny cel ulgi, nowy dach zmniejsza bowiem zapotrzebowanie na energię, w domu nie trzeba tyle grzać i mniej szkodliwych substancji przedostaje się do atmosfery – tłumaczy Wojciech Jasiński. Dodaje, że takie wolty poglądów fiskusa naruszają zasadę zaufania do organów państwa i stawiają podatników w trudnej sytuacji. Pojawia się bowiem pytanie – co zrobić, jeśli skorzystaliśmy z ulgi, a teraz dostaniemy zmienioną interpretację? Czy musimy skorygować zeznanie roczne i oddać PIT?
– Interpretacja chroni przed zapłatą podatku, ale tylko wtedy, gdy została doręczona przed wystąpieniem skutków podatkowych zdarzenia, o które pytamy. Jeśli więc podatnik dostał pozytywną interpretację np. w 2021 r., zeznanie z odliczeniem złożył w 2022 r., a teraz skarbówka zmieniła zdanie na jego niekorzyść, nie musi oddawać ulgi. Jeśli jednak najpierw złożył zeznanie, a potem dopiero dostał interpretację, po jej zmianie powinien skorygować rozliczenia (bez naliczania odsetek, nie grozi mu też kara). Gdy nie zgadza się z nowym stanowiskiem fiskusa, może złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego – wyjaśnia Wojciech Jasiński. Dodaje, że zmieniona przez Szefa KAS interpretacja jest przesyłana do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego. I może się on zainteresować starym zeznaniem. – Oczywiście, jeśli zdąży przed przedawnieniem, przykładowo PIT za 2019 r. można kontrolować do końca 2025 r. – wskazuje Wojciech Jasiński.
