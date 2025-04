Mniej formalności przy podatku od spadków i darowizn. Oto, co planuje rząd

W poniedziałek do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu wpisano projekt nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jak wskazano, jego celem jest „ograniczenie formalności i zmniejszenie barier administracyjnych, wynikających ze stosowania ustawy o podatku od spadków i darowizn, związanych z dokonywaniem obrotu majątkiem nabytym tytułem spadku lub w inny nieodpłatny sposób, objęty zakresem ustawy o podatku od spadków i darowizn, od osób z kręgu najbliższej rodziny, a także uproszczenie rozliczania podatku z tytułu nabycia świadczeń powtarzających się”.



Bez zaświadczenia od Naczelnika Urzędu Skarbowego

Projekt przewiduje likwidację obowiązku uzyskiwania zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzającego zwolnienie z podatku od spadków i darowizn nabycia od osób z kręgu najbliższej rodziny własności rzeczy i praw majątkowych, będących następnie przedmiotem dalszego obrotu albo obciążenia w drodze aktu notarialnego lub czynności, w której notariusz uwierzytelnia podpisy.

NSA zmienia linię orzeczniczą ws. opodatkowania nieodpłatnej renty

Projekt obejmie także uproszczenie zasad ustalenia wartości nieodpłatnych świadczeń powtarzających się dla celów ich opodatkowania. To pokłosie niedawnej uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt. III FPS 5/24), dotyczącej opodatkowania nieodpłatnej renty. Jak pisaliśmy na łamach „Rzeczpospolitej”, wynika z niej, że fiskus nie może jej opodatkować niejako z góry i żądać jednorazowej zapłaty podatku, wyliczonego od każdej, powtarzającej się kwoty, na jaką zostało ustalone świadczenie z całego okresu obowiązywania umowy.

Siedmioosobowy skład NSA uznał, że sformułowanie ustawowe zawarte w art. 12 zdanie pierwsze z ustawy o podatku od spadków i darowizn – jeżeli przedmiotem nabycia jest prawo majątkowe polegające na obowiązku świadczeń powtarzających się na rzecz nabywcy, a jego wartość nie może być ustalona w chwili powstania obowiązku podatkowego – odnosi się do umowy renty, w ramach której jedna ze stron zobowiązuje się do określonych świadczeń okresowych w pieniądzu. Przy czym jego zdaniem podstawę opodatkowania zgodnie z tą regulacją ustala się w miarę wykonywania tych świadczeń. W konsekwencji będzie to wartość zapłaconej i otrzymanej raty renty.