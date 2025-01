Czy ogrodzenia i płoty są opodatkowanymi budowlami? „Rzeczpospolita” wyjaśnia

Rzadko się zdarza, by Ministerstwo Finansów publikowało oświadczenia i wyjaśnienia w sprawie podatków w niedzielne popołudnia. Tak się jednak stało w niedzielę, 19 stycznia. Oświadczenie MF dotyczyło nieprawdziwych informacji w różnych mediach, dotyczących rzekomego nowego podatku od ogrodzeń.

Jak czytamy w oświadczeniu Ministerstwa Finansów, "wszelkie informacje pojawiające się w przestrzeni publicznej i powielane przez media na temat wprowadzenia nowego obciążenia w postaci podatku od ogrodzeń należy uznać za wprowadzające w błąd".

Czym jest ogrodzenie?

Od 1 stycznia 2025 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Dotyczą przede wszystkim budowli wykorzystywanych w biznesie. Podlegają one podatkowi od nieruchomości w wysokości 2 proc. ich wartości początkowej, a przedsiębiorcy płacą ten podatek co roku.

Budowle na nowo zdefiniowano po wielu latach sporów podatników z gminami o to, co jest budynkiem, a co budowlą. Przed 1 stycznia ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie zawierała takiej definicji, a odsyłała do przepisów prawa budowlanego. Tam nie definiowano ogrodzeń wprost, ale dało się to wywieść z definicji obiektów budowlanych i budowli, zawartej w art. 3 ustawy – Prawo budowlane. Tak też w praktyce traktowały ogrodzenia organy podatkowe, w tym przypadku gminy. Teraz ogrodzenia są wprost wymienione jako budowla w pkt 22 nowego załącznika nr 4 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.