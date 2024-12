Zniknie broń atomowa przeciwko podatnikom. Znamy plany Ministerstwa Finansów

Fiskus i tak ma dużo czasu na ściganie oszustów

Natomiast Andrzej Ladziński sugeruje, że nieuzasadnione są obawy MF przed osłabieniem siły służb skarbowych w zwalczaniu przestępstw podatkowych z przeszłości. Zwraca przy tym uwagę na przepis art. 44 par. 5 k.k.s. Wyraźnie przewiduje on, że jeśli przed upływem terminu przedawnienia karalności przestępstwa wszczęto postępowanie karne skarbowe przeciwko sprawcy, to organy skarbowe mają kolejne pięć lub dziesięć lat na skuteczne doprowadzenie takiego postępowania do końca i ukaranie tej osoby.

115 w tylu przypadkach w 2022 r. sądy administracyjne zakwestionowały sztucznie wydłużanie biegu przedawnienia podatków

– To całkiem sporo czasu. Klucz do skutecznego zwalczania przestępstw leży zatem w sprawnym identyfikowaniu osób podejrzanych o przestępstwa i stawianiu im zarzutów karnych. W innych sprawach po prostu należy kontrolować podatników bez czekania na koniec pięcioletniego okresu przedawnienia. Zresztą postępująca elektronizacja rozliczeń podatkowych powinna temu sprzyjać – ocenia Andrzej Ladziński.

A co z projektem poselskim? Na razie trafił do pracy w sejmowej komisji. Występujący w debacie poseł Janusz Kowalski (PiS) zauważył, że rządząca koalicja powinna go poprzeć. – Przecież już w 2020 r. ówczesny rzecznik praw obywatelskich, a dziś minister sprawiedliwości Adam Bodnar zgłosił ten przepis do Trybunału Konstytucyjnego jako naruszający jego zdaniem ustawę zasadniczą – przypomniał poseł.