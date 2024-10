Kolejna wersja zmian w podatku od nieruchomości. Rząd powinien się pospieszyć

Oprócz wymienienia konkretnych przykładów budowli, w projekcie umieszczono zasadniczą definicję budowli składającą się z pięciu kryteriów, które musi spełnić dany obiekt, wzniesiony w wyniku robót budowlanych. Dla firm użytkujących te budowle oznacza to konieczność przeprowadzenia pięciu testów, którym trzeba poddać dany obiekt, by dowiedzieć się jak będzie opodatkowany. To poniekąd efekt licznych wątpliwości zgłaszanych podczas konsultacji. Wieloznaczność niektórych pojęć w kolejnych wersjach projektu prowadziła do kuriozalnych wniosków, jakoby za budowlę można było uważać np. samochód czy rzeźby ogrodowe.

Podatek od nieruchomości. Przedsiębiorcy czekają na nowe przepisy

Niemniej jednak, jak wskazuje Rafał Kran, dziś najważniejszą kwestią staje się szybkie uchwalenie tej ustawy. Chodzi o to, by podatnicy w ramach i tak krótkiego vacatio legis mogli dokonać owych testów na własnych budowlach pod kątem wyliczenia obciążenia podatkowego na 2025 rok – zauważa ekspert. Chodzi już o przyszły rok, bo według planów rządu ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

Etap: przed przyjęciem przez Radę Ministrów