Zaniechanie poboru podatku

Kobieta nie musi jednak opłacać się fiskusowi. Ratuje ją rozporządzenie ministra finansów z 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (DzU z 2022 r. poz. 592 ze zm.). Skarbówka przyznała, że można je zastosować w opisanej sytuacji.

Przypomnijmy, że rozporządzenie dotyczy umorzonych wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przed 15 stycznia 2015 r. Taki kredyt powinien być zaciągnięty na cele mieszkaniowe. Wymienia je art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o PIT (m.in. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego).

Czy ten ostatni warunek jest spełniony, skoro kobieta nie wybudowała domu? Fiskus uznał, że tak. Kredyt był bowiem przeznaczony na zakup działki pod budowę. A ten cel został osiągnięty. Wszystkie przesłanki ulgi są spełnione – przyznała skarbówka.

Określone w rozporządzeniu ministra finansów zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. do końca 2024 r. We wcześniejszych latach obowiązywały podobne rozporządzenia.

Szerzej o rozliczeniach frankowiczów z fiskusem pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” z 7 marca. Oprócz interpretacji w sprawie umorzeń omawialiśmy też dotyczące pieniędzy zwróconych przez bank po sporze w sądzie. Skarbówka przyznaje, że te kwoty również są nieopodatkowane. Kredytobiorca nie uzyskuje bowiem dodatkowej majątkowej korzyści. Podatek może pojawić się jedynie wtedy, gdy frankowicz wywalczy odsetki za zwłokę. Fiskus podkreśla, że to już nie jest zwrot wpłaconych do banku środków, ale dodatkowe świadczenie.

Numer interpretacji: 0112-KDIL2-1.4011.502.2023.2.MKA