Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Weź czerwoną pigułkę i odkryj prawdę o kobietach. Czy manosfera uratuje mężczyzn?

Zjawisko Szon Patroli ponownie zwróciło uwagę na problem mizoginii, która zakorzeniła się w tzw. manosferze – internetowym uniwersum, gdzie współcześni mężczyźni próbują rozwiązać swoje problemy z kobietami. Ale czy manosfera ma wyłącznie negatywny wymiar? A może jest pierwszym krokiem do odnalezienia się mężczyzn we współczesnym świecie?

Publikacja: 03.10.2025 06:03

Weź czerwoną pigułkę i odkryj prawdę o kobietach. Czy manosfera uratuje mężczyzn?

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Artur Bartkiewicz

Pod koniec wakacji media zaczęły z niepokojem sygnalizować, że oto w przestrzeni internetowej – m.in. na TikToku i Facebooku – pojawiły się tzw. Szon Patrole. „Szon” w języku młodzieży jest odpowiednikiem wulgarnego słowa określającego kobietę lekkich obyczajów. Ale oczywiście określenie to jest stosowane szerzej i używa się go wobec dziewcząt, które – w ocenie stosującego ten epitet – są rozwiązłe, epatują swoją seksualnością (m.in. poprzez strój czy makijaż) i nie realizują tradycyjnego wzorca kobiecej skromności.

Pozostało jeszcze 98% artykułu

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.

Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Treści, którym możesz zaufać.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Kataryna: Bezpłatna antykoncepcja według Polski 2050. Kasa, misiu, kasa
Plus Minus
Kataryna: Bezpłatna antykoncepcja według Polski 2050. Kasa, misiu, kasa
Maciej Klisz jeszcze jako pułkownik w czasie służby w WOT. Nominacja generalska przyszła w 2021 r.,
Plus Minus
Kazał strzelać do dronów, pora na awans? „Najlepiej poinformowany człowiek w Polsce”
Jedna z wielu odsłon #MeToo. Podczas paryskiego protestu przeciwko m.in. przemocy seksualnej działac
Plus Minus
Dwie twarze #MeToo
– Zgadzam się z prezydentem Donaldem Trumpem, że w ostatnich latach, przed czym przestrzegaliśmy jak
Plus Minus
Michał Szułdrzyński: Trump, Nawrocki i Kaczyński razem przeciwko Unii, czyli dlaczego prawica woli USA od UE
Bogusław Chrabota: Gaza. Stąpanie po krawędzi utopii
Plus Minus
Bogusław Chrabota: Gaza. Stąpanie po krawędzi utopii
Reklama
Reklama
e-Wydanie