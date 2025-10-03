Pod koniec wakacji media zaczęły z niepokojem sygnalizować, że oto w przestrzeni internetowej – m.in. na TikToku i Facebooku – pojawiły się tzw. Szon Patrole. „Szon” w języku młodzieży jest odpowiednikiem wulgarnego słowa określającego kobietę lekkich obyczajów. Ale oczywiście określenie to jest stosowane szerzej i używa się go wobec dziewcząt, które – w ocenie stosującego ten epitet – są rozwiązłe, epatują swoją seksualnością (m.in. poprzez strój czy makijaż) i nie realizują tradycyjnego wzorca kobiecej skromności.