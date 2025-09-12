Łukasz Twarkowski: Teatr totalny? Recepty w sztuce nie istnieją

Jak znosisz bycie najczęściej zapraszanym przez najważniejsze festiwale i teatry świata polskim reżyserem, bo chyba nie zaprzeczysz, że to jest twój obecny status?

Nie zastanawiam się nad statusem i nie porównuję liczby zaproszeń. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że nasze spektakle znajdują odbiorców nie tylko w Europie, ale również Ameryce i Azji. Od kilku lat jesteśmy w ciągłym tournée. Obecnie jest to sześć tytułów, zrealizowanych w czterech różnych państwach. Pragnąłbym tylko spędzać więcej czasu z bliskimi mi ludźmi.