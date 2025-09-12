Klienci Totalizatora Sportowego mówią często, że wygrane w grach losowych, przede wszystkim w Lotto, powinny być wyższe. Co wy na to?

Słyszymy te głosy. Obecne wygrane są adekwatne do obowiązującej stawki zakładu. Zwracam jednak uwagę, że ceny zakładów Lotto nie były podwyższane od 16 lat. To druga strona tego medalu.

Dobrze, zatem wyższe wygrane w Lotto?

Wszelkie decyzje dotyczące zmian produktowych, w tym cen, podejmujemy w odpowiedzi na oczekiwania naszych klientów, w oparciu o przeprowadzone badania, symulacje, ale także na podstawie rozmów ze sprzedawcami, którzy są w stałym kontakcie z naszymi graczami. Tego typu badania i konsultacje były przeprowadzone również w kontekście ewentualnych zmian w grze Lotto. Jesteśmy na nie gotowi. Jednak mówiąc o wygranych, musimy patrzeć na całe portfolio produktów. Cały czas poszerzamy ofertę, wsłuchujemy się w to, co klienci mówią. Mamy produkty w różnych wariantach cenowych. Spójrzmy na Zdrapki: to bardzo ciekawy produkt z prostymi zasadami, który fantastycznie się sprzedaje. Każda edycja jest inna, są promocje. Mamy pomysły, w jaki sposób uatrakcyjnić ten produkt, inwestujemy w jego różnorodność.

Rozwijamy też ofertę w internecie. Totalizator Sportowy jest firmą technologiczną – chcę to podkreślić. Mamy sieć naziemną i ona będzie funkcjonować, bo są klienci, którzy są przyzwyczajeni do wchodzenia do kolektury i do skreślania swoich liczb. Ale kolejne pokolenie, które sięga po nasze produkty, to już osoby ze smartfonami w ręku. Oferta dla nich musi być zmodyfikowana. Mówimy więc: kasyno online, Lotto online. I ta technologia musi być na najwyższym poziomie. Rozwój tego biznesu jest wsparty najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi, sztuczną inteligencją. Nie można sobie pozwolić na słabość tych rozwiązań.

Dlaczego zatem pracownicy Totalizatora Sportowego narzekają na plan podwyżek wynagrodzeń?

To nieprawdziwe informacje podawane przez niektóre media. Totalizator Sportowy zatrudnia blisko 7 tys. osób w 17 oddziałach. Głównie jest to sieć sprzedaży, fantastyczni ludzie, którzy w skali kraju są wynagradzani dobrze albo bardzo dobrze. Otrzymują stałe pensje i wynagrodzenie ruchome zależne od poziomu sprzedaży. Mamy w naszej spółce kilka związków zawodowych. Zwykle trudno jest zadowolić w takiej sytuacji wszystkich. A nam się to w tym roku udało. W zeszłym nie, w tym tak. Doszliśmy do porozumienia ze związkami i wypracowaliśmy model podwyżek, który zadowolił wszystkie strony.

Wszystko to nie zmienia faktu, że zawsze znajdzie się ktoś, kto chciałby więcej. Tak czy inaczej, żaden nasz pracownik nie zarabia pensji minimalnej. Pracownicy na pierwszej linii, w kolekturach, zarabiają od 6 do 17 tys. zł brutto. Widełki są szerokie. Dużo zależy od lokalizacji kolektury, od liczby klientów, no i od poziomu sprzedaży. Trzeba też pamiętać, że wynagrodzenie w naszej firmie składa się z wielu komponentów. Nawet więc jeśli etat jest minimalny, to nie jest to całe wynagrodzenie. Są wspomniane premie od sprzedaży, nagrody z zysku i cała paleta benefitów, dużo szersza niż przeciętnie w innych przedsiębiorstwach. Mamy bardzo wielu pracowników, dla których jest to pierwsza praca i przepracowali tu wiele, wiele lat. Wskaźnik rotacji nie jest wysoki i to też świadczy o tym, że jesteśmy atrakcyjnym pracodawcą.