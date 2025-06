To tytuł przeznaczony dla grupki od trzech do pięciu osób, przypominający trochę klasyczne „makao” czy „kuku”. Jednak zamiast normalnej talii używa się specjalnej, składającej się z 64 kart o wartościach od jeden do ośmiu, oraz ośmiu tzw. kart podwójnych. Mają one dwie liczby zamiast jednej i to od grającego zależy, którą z tych wartości wykorzysta podczas rozgrywki.

Przed rozpoczęciem zabawy każdy otrzymuje od ośmiu do dziesięciu kart i nie może ich zamieniać miejscami. Trzyma je na ręku dokładnie w tej kolejności, w jakiej je dostał. W trakcie rozgrywki musi się ich pozbyć zgodnie z określonymi zasadami. W każdej turze może dobrać jedną kartę ze stosu dobierania i umieścić ją w dowolnym miejscu na ręce, odrzucić bądź od razu zagrać razem z kilkoma innymi. Dobieranie zwiększa jego stan posiadania, ale może pomóc mu pozbyć się większej liczby kart w przyszłości.