Czy debaty zmieniły bieg kampanii prezydenckiej? Były gamechangerem dla któregoś z kandydatów?

Przede wszystkim stały się ewenementem pod względem oglądalności i zainteresowania. Okazało się, że w czasach komunikowania się w swoich bańkach debata jest jedyną okazją do tego, aby spotkali się i porozmawiali zupełnie różni kandydaci z różnymi poglądami. Pod tym względem to gamechanger, że mają one dużo większą wagę, niż ktokolwiek przypuszczał.