Kataryna: Niesmaczne harce nad niedomkniętą trumną Barbary Skrzypek

Trudno zaprzeczyć. Trudno też zaprzeczyć, że miała miejsce kilkadziesiąt godzin po rozmowie pani Barbary z Jarosławem Kaczyńskim, ale to następstwo czasowe również nie przesądza o związku przyczynowo-skutkowym między tymi wydarzeniami. Prezydent musi to rozumieć, ale z jakiegoś powodu uznał, że pod koniec swojej prezydentury opłaci mu się wyświadczyć Jarosławowi Kaczyńskiemu jeszcze jedną przysługę, włączając się w polityczne harce nad niedomkniętą trumną pani Barbary Skrzypek, wykorzystując skromne resztki swojego autorytetu do wsparcia politycznych oszołomów oskarżających „reżim” o mord polityczny.