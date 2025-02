Piotr Zaremba: Polityk z lepszej gliny

W niedzielę 16 lutego zmarł Andrzej Potocki, dawny rzecznik Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Był o rok młodszy ode mnie (rocznik 1964). Znałem go kiedyś dobrze, lubiłem i szanowałem. Żaden z politycznych dziennikarzy pracujących w latach 90. nie mógł go nie poznać. Andrzej pod koniec 1991 r. po raz pierwszy został posłem. Ja w tym czasie zacząłem przychodzić do Sejmu jako reporter „Życia Warszawy” Kazimierza Wóycickiego i Tomasza Wołka, kojarzonych z prawym skrzydłem UD.