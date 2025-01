Azja mierzy się ze spowolnieniem gospodarczym Chin, które może pogłębić się po wprowadzeniu ceł przez USA. Filipiny balansują – ponownie – na skraju rządów autorytarnych, łącznie z groźbami śmierci pomiędzy prezydentem i panią wiceprezydent. Demokracja w Korei Południowej przetrwała w dużej części dzięki nieudolności puczystów. W Indonezji prezydent Subianto zaproponował zniesienie lokalnych wyborów.

Na geopolitykę nakłada się ekonomia. Gospodarka europejska w 2024 r. rozwinęła się w tempie 0,9 proc. Polska – z tempem wzrostu 3,4–3,7 proc. – ma szansę po raz kolejny być najszybciej rosnącą gospodarką w UE. Kontynuacja tego wzrostu napotka dwa poważne wyzwania. Pierwsze to kolejny duży deficyt budżetowy oraz wysoki i rosnący koszt obsługi zadłużenia, o którym pisałem w grudniu 2024 r. Drugie wyzwanie to zastój niemieckiej gospodarki, która w 2024 r. zmniejszyła się o 0,1 proc. Przewidywany wzrost największego partnera handlowego Polski w 2025 to jedynie 0,2 proc.

W tym kontekście będziemy wybierać prezydenta RP. Od siły gospodarki zależą pozycja międzynarodowa, jak i – w pewnym stopniu – siła poparcia dla demokracji. Co może zrobić prezydent, by w sposób systemowy i ciągły pomóc rozwojowi Polski? Sytuacja za granicą jest w dużej części poza naszą kontrolą. Inaczej jest jednak ze stanem instytucjonalnym wewnątrz kraju.

Od początku III RP Sejm przyjął ponad 6000 ustaw, w tym prawie 1700 w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Średnia to 172 ustawy rok w rok, przez 35 lat. Jedna ustawa co dwa dni – wliczając w to weekendy, święta i wakacje. Rosnąca liczba aktów prawnych nie łączy się z usuwaniem ustaw, których okres przydatności dawno temu się skończył lub które od początku powinny być tymczasowymi (np. pięcioletnimi) aktami.