Mariusz Cieślik: Collegium Humanum – nasi politycy korzystali, ale z niesmakiem

W scenie pierwszej na ekranie pojawiają się nowi królowie komedii, polski odpowiednik duetu Flip i Flap. A może, ze swojskiego podwórka, Kargul i Pawlak. Mniejszy i większy. Bardziej wygadany i bardziej mrukliwy. Szymon Hołownia i Michał Kobosko. Jeden ma pomysły, drugi je realizuje. Skąd idea, żeby studiować właśnie w Collegium Humanum? Skoro, jak twierdzą (Kobosko w TOK FM), była to dla nich tylko jedna z wielu prywatnych uczelni, o których nic im bliżej nie było wiadomo? A rektora Pawła Cz. w zasadzie nie znali? Nie śmiem nawet twierdzić, że mogli usłyszeć od kolegów, że można tam niedrogo nabyć dyplom. Albo nawet, dla wybranych, dałoby się załatwić za darmo.

Szymon Hołownia podobno nie wie, gdzie znajduje się Collegium Humanum

I tu następuje sekwencja w stylu komedii pomyłek. Szymon Hołownia oświadcza, że nawet nie wie, gdzie się mieści siedziba Collegium Humanum, i nigdy tam nie był. To by się nawet zgadzało, bo przecież w „studiowaniu” w takich miejscach chodzi właśnie o to, żeby tam się nie pojawiać. No to jak doszło do tego, że Hołownia na studia się zapisał? Tu w sukurs przychodzi druga połowa duetu komicznego, Michał Kobosko, który wyjaśnia, że to on zaniósł jego dokumenty do Collegium Humanum. „Po przyjacielsku”.

Bohaterscy agenci CBA zatrzymują na lotnisku byłego europosła PiS Ryszarda Czarneckiego. Czyżby wracał z Uzbekistanu, gdzie miał otworzyć filię Collegium Humanum? Wszystko jest możliwe!



Bill Clinton palił, ale się nie zaciągał, a Flip i Flap polskiej polityki zapisali się, ale nie studiowali. I znowu, można by wyjaśnić, że właśnie o to chodzi. Na takich „uczelniach” się nie studiuje i mimo to uzyskuje dyplomy. A tak swoją drogą, ile razy w życiu zdarzyło się państwu zapisać na jakąś uczelnię, a z dokumentami wysłać umyślnego? Cóż, wielcy ludzie nie mają czasu na małe sprawy, a Szymon Hołownia już wtedy przymierzał siedzenie do fotela marszałka! A może nawet ćwiczył swoje kwestie do roli w Sejmfliksie? A na koniec tej historii coś zaskakującego. Jakiś czas temu zdarzyło mi się pracować z Szymonem Hołownią i Michałem Koboską w tym samym „Newsweeku”, który właśnie opisał niedawno historię ich studiowania. To tak à propos apolitycznych mediów w Polsce. Słychać śmiech z taśmy i oklaski.