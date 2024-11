Hakerzy muszą mieć rozgrzane mózgi

Szarżowanie bez ładu i składu? Odradzam

Proszę tylko nie odnieść wrażenia, że w „The Breach” wybieramy, co robimy, a rzeczy po prostu „się dzieją”. Owszem, mamy opcje do wyboru: ruch, atak, obrona itd., ale by je wykonać, musimy przesuwać kosteczki w odpowiednich kolorach (stosownie do wyliczenia: żółte, czerwone i niebieskie) na planszetce naszej postaci, zgodnie z nadrukowanymi strzałkami. Sprowadza się to do tego, że złe decyzje mogą doprowadzić do znacznego ograniczenia naszych możliwości. „Nagle” mamy gorszy zasięg ruchu albo nawet nie możemy wykonać ataku. Przy „The Breach” trzeba nieustannie myśleć, kombinować i przewidywać kilka ruchów naprzód. Nie ma tutaj łatwych wyborów, zdarzają się jedynie dobre okazje, będące efektem dobrze zaplanowanej akcji.

Może się wydawać, że w tej grze walka jest wszystkim, ale to tylko pozory. Tak naprawdę chodzi o to, aby w najlepszy sposób (i jak najmniejszym kosztem) wypełnić powierzone nam zadanie. Dlatego też skupienie się na tym, żeby jak najbardziej szkodzić innym graczom, wcale nie musi doprowadzić do zwycięstwa. Pamiętajmy, że zmagamy się tutaj także z samą grą i przegrać możemy wszyscy – wystarczy, że Guardian usunie wszystkie bramy (za pomocą których możemy dostać się z powrotem na planszę po wylogowaniu). Trzeba dobrze ważyć to, który moment wybrać na zaszkodzenie przeciwnikowi. Szarżowanie na wrogów bez ładu i składu nie przyniesie wiele dobrego.

Mimo konfrontacyjnego klimatu, figurek przeciwników, zawieruchy na planszy, w „The Breach” trzeba przede wszystkim myśleć. I to właśnie w tym tytule jest najprzyjemniejsze – sposobność do rozgrzania szarych komórek.

Jednak to, co czyni „The Breach” grą wyjątkową, jest udane zaprojektowanie aspektu rywalizacji i to na dwóch płaszczyznach – między poszczególnymi graczami i pomiędzy nimi a samą grą. Dzięki temu liczba stojących przed nami wyzwań właściwie zostaje podwojona, natomiast my w swoich decyzjach musimy brać pod uwagę kolejne zmienne. Jednocześnie jest to tytuł taktyczny, los ma tu swój udział, więc czasami możemy pozwolić sobie na drobne błędy. Jednocześnie nie jest tak, że rzut kostką ma determinujący wpływ na całą rozgrywkę, choćby w przypadku rozmieszczania znaczników naszych wirusów. Tutaj też mamy wybór. Możemy albo iść na żywioł i ryzykować, albo odpowiednio się przygotować, choćby poświęcając akcje na dołożenie do swojego Awatara żetonu Osłony. Ale czy rzeczywiście warto tracić akcje na taki ruch?

Jak już wspomniałam – w „The Breach” nie uciekniemy ani od myślenia, ani od podejmowania decyzji. Oby udało nam się tylko umknąć z Gene.sys!