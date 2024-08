Colt Express” to ceniona planszówka utrzymana w klimacie Dzikiego Zachodu. Nie jest łatwa, dlatego jej autor, Francuz Christophe Raimbault, postanowił przygotować jej uproszczoną, wręcz zręcznościową wersję. Taką, przy której dobrze będą bawić się zarówno dorośli, jak i całkiem młodzi fani pociągów, dyliżansów i złota.

Największą atrakcją „Kids Express” są tekturowe elementy 3D, które przed rozpoczęciem zabawy trzeba złożyć. To wóz wraz z parą koni, kowboj Sam uzbrojony w procę oraz pociąg składający się z lokomotywy i trzech wagonów odpowiednio pierwszej, drugiej i bandyckiej klasy. I w tym ostatnim kryją się rabusie, którzy starają się ukraść podróżnym bagaże, walizki, sejfy i paczuszki. Gracze wcielają się w dzieciaki, które przybywają na pomoc owym wozem. W każdej rundzie mogą przeskoczyć do pociągu i spróbować uratować kilka pakunków bądź też pomóc kowbojowi odstraszyć buszujących po składzie bandytów, spychając ich do ostatniego wagonu. To odstraszanie polega na pstrykaniu tekturowym kamieniem w ich stronę i również okazuje się zaskakująco zabawne.