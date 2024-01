„The Curse”. „Fejki” hipsterów, zabobon TikToka

Nathan Fielder w serii „Próba generalna” pomagał z kolei zwykłym ludziom, ale i sobie, ćwiczyć rozmowy na trudne tematy, korzystając ze scenografii i aktorów zatrudnionych do odtwarzania kryzysowych sytuacji. Motyw zażenowania własną nieporadnością w okłamywaniu innych ćwiczył w reality show „Nathan for You”, gdzie doradzał ludziom z finansowymi problemami.

Benny Safdie („Nieoszlifowane diamenty”, „Oppenheimer”) w koszulce Led Zeppelin i Guns N’ Roses, zgodnie za zasadą „nie wierz hipisom po trzydziestce”, gra czarująco wyluzowanego producenta i kamerzystę. Wzbudza zaufanie kobiet… wyznając za każdym razem, że czuje się odpowiedzialny za śmierć żony, która zginęła w wypadku samochodowym, gdy on był pijany.

Serial posługujący się językiem paradokumentu i ukrytej kamery wymagał od scenarzystów mistrzostwa w portretowaniu nowych strategii kłamstw, zaś od aktorów subtelności gry w jego pokazywaniu – tak by miało pozór wyrzutów sumienia. A jeśli oszustwa wymagają perswazji – to pełnej zacukania w stylu Boba Odenkirka w serialu „Zadzwoń do Saula”.

By wzmocnić efekt satyry, twórcy umieścili akcję na terenie, który należał kiedyś do Indian. Jednocześnie kpią z fortun dawnych ofiar, kasyn w rezerwatach i obchodzenia prawa skarbowego. Mamy przewrotnie potraktowany wątek sztuki postindiańskiej, przypominającej naszą cepelię, a także idiotycznego performance’u, wobec którego trzeba robić dobrą minę do złej gry, by zbudować „dobre społeczne relacje”, ubezpieczające biznes.

Serial staje się zwariowanymi happeningiem, gdy zaangażowani do reklamiarskiego reality show przechodnie, amatorzy czy autentyczni nabywcy, przed kamerą zdradzają prawdziwe poglądy i potrzeby. Te zaś rozsadzają ekologiczny model pasywnych domów: ktoś woli bowiem kuchnię gazową, a nie indukcyjną, bo się na niej lepiej smaży. Szachują żądaniem klimatyzacji, nie dbając o ślad węglowy.