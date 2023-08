Serial "Warszawianka": Człowiek nasz, ale zły

Ludzie sukcesu w chwilach prawdy nie kryją, jak bardzo się sprzedali, ale nawet najbliższy przyjaciel „Czułego” (Piotr Polak), chcąc uwolnić się z biznesowego łańcucha, pozostaje do cna skorumpowanym typem. Dlatego „Czuły” kontynuuje ucieczkę w niekończącą się balangę, na co alibi – nawet u byłej żony (Ilona Ostrowska), córki i przyjaciółek (Marianna Zydek i Maja Pankiewicz) – daje mu dobre serce.

Jak bohater Chaplina buntuje się przeciwko bogaczom. Jak święty Franciszek nie może przejść obojętnie wobec krzywdy i cierpienia zwierząt. A gdy tatuuje sobie serce na dłoni z nadzieją, że pokaże je młodej ukochanej – powiedzieć o nim „serce jak na dłoni” to brak wrażliwości. On serce ma na dłoni naprawdę, a że marzenia o młodych partnerkach kończą się jak w serialu „Jan Serce”, to dowód, że w maratonie życia przebiegł czterdziestkę, jednak w drugim sezonie życia z miejscem na podium będzie kłopot.

Spotyka na swojej drodze atrakcyjne kobiety, w tym dzisiejsze wcielenie „nierządnicy babilońskiej” – ale czy nie przestaje być królem życia? Nie grozi mu status żebraka?

Rodzinne piekło

Trochę za Houellebecem można powiedzieć, że po sześciu mocno zabawowych odcinkach „Warszawianki” pięć ostatnich jest poszerzeniem pola analizy życiowej katastrofy oraz bilansem już nie tylko zysków, lecz także strat. Żulczyk, tworząc barwną scenografię Warszawy, zaczyna grzebać w kulisach stołecznych celebrities. Gdy wydawca naciska na „Czułego”, by skończył książkę i zrezygnował z pseudonimu, bo inaczej nie dostanie pieniędzy – bohater Szyca postanawia wprowadzić w życie szatański pomysł związany z gwiazdorem polskiej literatury (Krzysztof Czeczot). Oglądamy jego dwór, a Żulczyk jako autor poczytnych książek pokpiwa z ambicji i niespełnienia sław „literatury artystycznej”. W lustrze, po przepitej nocy, nie widać prestiżu, tylko wory pod oczami. A kieszenie i konto puste.

Tematem staje się tajemnica rodziny „Czułego”. Nie tej patchworkowej, do której zaprasza go żona i jej partner, lecz rodziców. W recenzjach serialu pojawiały się porównania do „Californication”, ale „Warszawiankę” można traktować jako kontynuację rodzinnego wątku z „Tanga” Mrożka. Rodzice Franka to liberalna, artystyczna para, która ani sobie, ani dziecku nie stawiała żadnych granic.