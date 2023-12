Każdy punkt jest istotny, bo już w zestawieniu za sezony 2020/21-2024/25 nasz kraj zajmuje 17. lokatę, a w tym obejmującym rozgrywki 2021/22-2025/26 jest w czołowej "piętnastce" kontynentu. Taki stan sprawiłby, że w sezonie 2027/28 mielibyśmy dwa zespoły w eliminacjach Ligi Mistrzów. Stawka jest więc wysoka.

Liga Konferencji Europy. Ile zarobiła Legia Warszawa

Sukcesy na europejskiej arenie to także zyski finansowe. Legia tej jesieni zarobiła już 7 mln euro. Ta kwota jest sumą wyników w kwalifikacjach (1,8 mln euro), bonusu za awans do fazy grupowej (2,94 mln euro), zajęcie w niej drugiego miejsca (325 tys. euro), awans do rundy play-off (300 tys. euro) oraz czterech zwycięstwa (2 mln euro). Warszawiacy mogą liczyć także na udział w zyskach z praw marketingowych i telewizyjnych.

Jeśli Legia awansuje do 1/8 finału, zarobi kolejne 600 tys. euro. Ćwierćfinał to dodatkowy milion euro, półfinał - dwa. Zespół, który przegra w finale, dostanie 3 mln euro, a zwycięzca - 5. To zyski, które uzupełnia także przychód z dnia meczowego. Możliwości, zwłaszcza w przypadku dysponującej dużym obiektem Legii, także na tym polu są niemałe.