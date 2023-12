Wyżej jest Legia. Stołeczny klub zwyciężył tej jesieni w fazie grupowej trzy razy, co oznacza sześciopunktową zdobycz. Każda kolejna ten dorobek powiększy. Lepszy spośród polskich klubów pozostaje Lech Poznań, który w poprzednim sezonie - awansując do ćwierćfinału Ligi Konferencji - wzbogacił swoje konto o 14 punktów, dzięki czemu tej jesieni przed losowaniem drugiej i trzeciej rundy eliminacji był rozstawiony, ale to zmarnował.

Sezony 2019/20-2023/24 Klubowy Ranking UEFA 1. Manchester City - 139.00

2. Bayern Monachium - 134.000

3. Real Madryt - 121.000

4. FC Liverpool - 107.000

5. Paris Saint-Germain - 104.000

...

85. Lech Poznań - 19.000

103. Legia Warszawa - 15.000

163. Raków Częstochowa - 8.000

265. Pogoń Szczecin - 5.000

Ranking UEFA. Polska coraz wyżej i co to oznacza

Każdy zespół pracuje dla siebie oraz dla innych. Jego wyniki mają bowiem wpływ także na ranking krajowy, który decyduje o podziale miejsce w europejskich rozgrywkach. Opiera się na sumie punktów zdobywanych przez kluby w meczach (dwa za zwycięstwo, jeden za remis; połowę tej stawki warte są wyniki z kwalifikacji) oraz bonusy za awanse do kolejnych rund. Dorobek kraju to średnia zdobyta przez jego reprezentantów w danym sezonie. Obejmuje pięć lat.

Rok temu na sukces PKO BP Ekstraklasy pracował Lech, teraz duży wkład w rosnącą pozycję ligi mają Legia oraz Raków. Polska awansowała dzięki temu z 24. na 20. miejsce - ostatni raz tak wysoko byliśmy w 2017 roku. Nasza liga w przyszłym sezonie będzie miała prawo do czterech reprezentantów na międzynarodowej arenie: jednego w eliminacjach Ligi Mistrzów, dwóch w eliminacjach Ligi Europy i jednego w eliminacjach Ligi Konferencji Europy.