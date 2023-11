Piłkarz opuścił boisko w 26. minucie. Badania wykazały, że zerwał więzadło krzyżowe w prawej nodze i uszkodził łąkotkę zewnętrzną. Teraz czeka go operacja. Lekarz reprezentacji Guillermo Ripolla Humeta uważa, że oznacza to nawet osiem miesięcy przerwy. - To najsmutniejsze zwycięstwo w moim życiu - nie kryje selekcjoner Luis de la Fuente.

Martwią się kibice reprezentacji, kłopoty ma także Barcelona. Trener Xavi zastępcy Gaviego poszuka zapewne w rezerwach. Ich trener Rafa Marquez może mu zaoferować m. in. Marca Casado, Marca Bernala, Aleixa Garrido i Unaia Hernandeza. Inni kandydaci to Pau Prim czy grający świetny sezon Dani Rodriguez.

FC Barcelona ma problem. Kolejne kontuzje w zespole

Gavi nie jest jedynym piłkarzem, który doznał kontuzji podczas meczu reprezentacji. Bramkarz Marc-Andre ter Stegen opuścił zgrupowanie reprezentacji Niemiec przez problemy z plecami. 31-latek w poniedziałek był w ośrodku Ciutat Esportiva, gdzie przeszedł kompleksowe badania. Nie wiadomo, czy wystąpi w kolejnym meczu Barcelony.

Kontuzje tej jesieni to dla Xaviego duży problem. Nic więc dziwnego, że Barcelona chce poszerzyć kadrę i planuje już kolejne okna transferowe. Katalończycy mają na celowniku chociażby Martina Zubimendiego Ibanneza, czyli defensywnego pomocnika reprezentacji Hiszpanii i Real Sociedad San Sebastian.