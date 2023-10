Stefan Szczepłek: Dlaczego Legia Warszawa przegrywa i lekceważy przeciwników

Aż dziesięć drużyn w ekstraklasie straciło w tym sezonie mniej bramek niż Legia. Rzadko z winy bramkarza

Kiedy Josue ma piłkę, poda do Bartosza Slisza, a on mu ją odda. To także wiadomo. Przewidywalne są takie zagrania, ataki po skrzydle Pawła Wszołka - akurat często skuteczne - czy dośrodkowania Patryka Kuna. A gole dla Legii padają zazwyczaj, kiedy Tomas Pekhart czy Blaż Kramer wyskoczą wyżej niż obrońcy lub Ernest Muci popisze się kolejnym udanym strzałem. Więcej w tym jednak indywidualnego błysku niż wypracowanych na treningach akcji. Kiedy coś jest przewidywalne, to łatwiej temu zapobiec.

A ponieważ linia obrony - grająca ciągle w innym zestawieniu - zachowuje się tak, jakby niczego nie ćwiczyła, okazuje się, że strat w meczu może być więcej niż zysków. Aż dziesięć drużyn w ekstraklasie straciło w tym sezonie mniej bramek niż Legia. Rzadko z winy bramkarza.

Do tego dochodzi coś, co istnieje w DNA Legii: odwieczne przekonanie o swojej wyższości. Przed laty takie poczucie dawała opieka wojska, teraz - pieniądze znacznie większe niż w każdym innym polskim klubie.

Kiedyś nie lubiano poza Warszawą Legii, bo sprowadzała niemal każdego dobrego zawodnika pod pretekstem służby wojskowej. Teraz nie lubi się jej, bo daje odczuć swoją wyższość, wynikającą nie tylko z bogatej, ponad stuletniej historii, adresu oraz osiągnięć, ale i pozycji materialnej. Także biznesmeni, muszący robić z Legią interesy (m.in. dotyczące tenisa), mówią, że to nie jest przyjemne. "My jesteśmy Legia" pobrzmiewa w takiej czy podobnej formie często, co oznaczać pozycję uprzywilejowaną w negocjacjach.