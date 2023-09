Roberto Mancini zamienił kadrę Włoch na Arabię Saudyjską: Włoski skok na kasę

Czas odnowy reprezentacji Włoch nie przyszedł

„Jestem zachwycony i zaszczycony, że zostałem wybrany do pełnienia tak prestiżowej roli. To wyraz uznania za pracę, którą wykonałem w poprzednich latach” – oświadczył Mancini w mediach społecznościowych. W krótkim materiale wideo skierowanym do kibiców w Arabii Saudyjskiej zapowiedział z kolei, że napisał już historię w Europie, a teraz to samo chce zrobić na Bliskim Wschodzie.

Mancini skromnością nie grzeszy. Miał jednak prawo uwierzyć we własną wielkość. Zbudował reprezentację Włoch, która nie przegrała 37 meczów z rzędu i zdobyła tytuł mistrza Europy, ale potem poniósł spektakularną klęskę, bo Azzurri drugi raz z rzędu nie awansowali na mundial.

Spadła na niego fala krytyki, być może zgubiła go pycha, lecz ze stanowiska nie ustąpił. Wręcz przeciwnie – stwierdził, że „ta rana musi się wykrwawić do końca, później przyjdzie czas odnowy”. Władzom federacji przedstawił projekt odbudowy silnej i budzącej strach wśród przeciwników Italii. Powierzono mu nowe obowiązki, miał nadzorować szkolenie kadr młodzieżowych (do lat 20 i 21), by grały takim samym systemem jak seniorzy.

Czytaj więcej Piłka nożna Gorączka złota na pustyni. Saudyjczycy skupują piłkarskie gwiazdy Wystartował sezon Saudi Pro League – z Cristiano Ronaldo, Karimem Benzemą i Czesławem Michniewiczem. Za chwilę dołączy do nich Neymar. Saudyjczycy mają ambicje, by stworzyć nad Zatoką Perską piłkarską NBA.

Jose Mourinho odmówił Arabii Saudyjskiej

Tym większym zaskoczeniem była informacja, że Mancini zmienił zdanie i zostawia reprezentację. W momencie trudnym – w środku eliminacji Euro 2024, które dla Włochów miały być szansą na odzyskanie zaufania kibiców, kilka tygodni przed kluczowymi meczami z Macedonią Północną (przegrali z nią w barażach o katarski mundial) i Ukrainą.

To jeszcze bardziej rozzłościło opinię publiczną.