Joachim Brudziński nie wierzy Marcinowi Kierwińskiemu, mówi o "bełkotliwym wystąpieniu"

Joachim Brudziński, który w latach 2018-2019 był ministrem spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Mateusza Morawieckiego, został w poniedziałek w Polsat News zapytany, czy "na MSWiA ciąży jakaś klątwa". - Nie sądzę. Do MSWiA trafiają jako szefowie tego resortu politycy, którzy są politykami odpowiedzialnymi, roztropnymi. Czasami trafiają się wpadki, żeby nie powiedzieć wynalazki - odparł.

Brudziński po 1,5 roku stania na czele resortu spraw wewnętrznych wybrał karierę europosła. Teraz ten krok powtórzyć chce obecny szef MSWiA, zaprzysiężony w grudniu Marcin Kierwiński (PO), który kandyduje do Parlamentu Europejskiego z list Koalicji Obywatelskiej. - Podjęliśmy decyzję o nie tylko moim kandydowaniu wtedy do europarlamentu, bo byliśmy tuż przed najważniejszymi z punktu widzenia interesów wszystkich Polaków wyborami, jakimi były wybory parlamentarne. To nasze zwycięstwo, to, że my się wtedy zaangażowaliśmy tak silnie w tę kampanię do europarlamentu (...) dało nam zdecydowane zwycięstwo, największe w historii partii konserwatywnych po 1989 roku - powiedział Brudziński.

Joachim Brudziński: Donald Tusk niczego odkrywczego w polskiej polityce nie dokonał

- Ta decyzja z punktu widzenia strategii politycznej była słuszna - ocenił. Pytany, czy może i Donald Tusk ma rację, gdy na listach KO w wyborach do Parlamentu Europejskiego są obecni ministrowie, europoseł PiS odparł, że "Donald Tusk niczego odkrywczego w polskiej polityce nigdy nie dokonał.

- Zawsze jeżeli - przepraszam za takie określenie - dostawał w czapkę, a dostawał w ostatnich latach bardzo często od Jarosława Kaczyńskiego, to później zmieniał swoją strategię o 180 stopni, ubierał się w piórka barw Prawa i Sprawiedliwości i jak mówili młodzi ludzie w moich czasach, papuguje - mówił Brudziński. - Słuchajmy, co będzie proponował w najbliższych tygodniach Tusk z bardzo dużą rezerwą, bo nikt wam tyle nie da, ile Tusk obieca, a później i tak zrobi odwrotnie - dodał.