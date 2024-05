Szmydt to jeden z bohaterów tzw. afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości. W poniedziałek, na konferencji prasowej w Mińsku, sędzia zwrócił się do przywódcy Białorusi, Aleksandra Łukaszenki o azyl polityczny.



Kim jest sędzia Tomasz Szmydt, który poprosił o azyl na Białorusi?

Sędzia mówił, że jego obecność na konferencji i wniosek o azyl to wyraz protestu wobec polskiej polityki prowadzonej w stosunku do Białorusi i Rosji. Wezwał też do dialogu z Moskwą i Mińskiem.



Szmydt był dyrektorem wydziału prawnego Biura Krajowej Rady Sądownictwa w czasie, gdy media ujawniły aferę hejterską, której bohaterką była Emilia Szmydt, była żona Szmydta (w tamtym czasie małżonkowie byli w trakcie rozmowy). Emilia Szmydt, występująca w sieci jako „mała Emi” miała na zlecenie sędziów m.in. z Ministerstwa Sprawiedliwości i KRS oczerniać sędziów krytycznych wobec kierowanego przez Suwerenną Polskę Ministerstwa Sprawiedliwości. W związku z ujawnieniem afery Szmydt został odwołany z delegacji do KRS, a potem, decyzją prezesa NSA, czasowo odsunięty od orzekania w warszawskim WSA. W 2022 roku Szmydt w rozmowie z reporterką TVN24 Martą Gordziewicz ujawnił kulisy afery hejterskiej. Przyznał, że brał udział w działaniu grupy hejterskej.

Politycy Koalicji Obywatelskiej o sprawie Tomasza Szmydta: Wstyd dla Polski, zagrożenie bezpieczeństwa

O sprawę sędziego pytany był szef MSZ, Radosław Sikorski. - Szokująca informacja, nie potrafię tego skomentować. Wydaje się, że to był ktoś zaangażowany w nagonki polityczne za poprzedniej kadencji. Sprawa jest bulwersująca. Jestem w szoku powiem szczerze — odparł.