Sprzedawali bilety na skasowane loty. Teraz zapłacą karę

- To ważny krok do przywrócenia zaufania do narodowego przewoźnika – stwierdziła szefowa Qantas Vanessa Hudson cytowana przez BBC.

Qantas sprzedawał bilety nawet na loty odwołane na wiele tygodni przed terminem

Sprawa sprzedawania biletów na „widmowe loty” stała się głośna w sierpniu 2023 roku, gdy ACCC rozpoczęła postępowanie w tej sprawie. W jego trakcie stwierdzono, że problem nie dotyczył tylko lotów odwołanych na kilka dni przed ich terminem, ale zdarzały się także przypadki sprzedaży biletów na loty odwołane na wiele tygodni przed terminem odlotu.

Vanessa Hudson została szefową Qantas w 2023 roku zastępując wieloletniego szefa Alana Joyce’a. Jej głównym zadaniem jest przywrócenie przewoźnikowi zaufania klientów, które utracono pod poprzednim szefostwem z powodu drogich biletów, opóźnień i odwoływania lotów oraz złego traktowania pracowników.