Niezwykłe odkrycie rzuca nowe światło na sukces ewolucyjny dinozaurów

Brazylijscy naukowcy podzielili się wynikami badań szczątków, które analizowali przez ostatnie trzy lata. Jak donosi Reuters, po przebadaniu skamieniałości okazało się, że badacze mają do czynienia z zupełnie nowym gatunkiem gada. Wszystko wskazuje na to, że jest on spokrewniony z silezaurydami, określanymi również jako „pradinozaury”.

Co wiemy o nowym gatunku gada?

Nowy gatunek został nazwany Gondwanax paraisensis. Gondwanax oznacza „władcę Gondwany”, czyli południowego superkontynentu, który istniał w paleozoiku. Określenie paraisensis odnosi się do brazylijskiego miasta Paraiso do Sul, gdzie zostały znalezione skamieniałości.

Czworonożny gad przypominał wielkością małego psa z długim ogonem. Prawdopodobnie miał około 1 m długości i ważył od 3 do 6 kg. Wszystko wskazuje na to, że przemierzał tereny dzisiejszej południowej Brazylii w czasach, gdy na naszej planecie utrzymywały się znacznie wyższe temperatury. Gad został zaklasyfikowany jako nowy silezauryd (Silesauridae). Jest to wymarła grupa gadów, na temat której od wielu lat debatują paleontolodzy. Naukowcy nie mogą dojść do porozumienia, czy silezaurydy były prawdziwymi dinozaurami, czy jedynie ich prekursorami.

Skamieniałości mogą pomóc w zrozumieniu procesu ewolucji dinozaurów

Po przebadaniu skamieniałości brazylijscy naukowcy przyznali, że analiza cech nowego gatunku może pomóc w zrozumieniu sukcesu ewolucyjnego dinozaurów. Pozostałości zostały odnalezione w warstwie skalnej datowanej na trias, czyli najstarszy okres ery mezozoicznej, który trwał od 252 do 201 mln lat temu. W tym czasie na Ziemi pojawiły się dinozaury, ssaki, krokodyle, żółwie i żaby.