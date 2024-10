Naukowcy odkryli tajemnicę ogromnego krateru. Powstał w okresie "zagłady dinozaurów"

Zderzenie podobne do katastrofy tunguskiej?

Grupa specjalistów zajmujących się badaniem krateru Nadir próbowała znaleźć w historii Ziemi wydarzenie o podobnej skali. W czasach współczesnych najbliższym punktem odniesienia byłaby prawdopodobnie katastrofa tunguska z 1908 roku. Mowa o uderzeniu 50-metrowej asteroidy, która eksplodowała nad Syberią. Na podstawie wyników współczesnych badań prędkość tego obiektu oszacowano na ok. 15 km/s. Według badaczy ciało niebieskie rozpadło się na części na wysokości ok. 10 km nad powierzchnią Ziemi. Zgodnie z ówczesnymi zapisami, uderzenie obiektu było słyszalne w odległości do 1000 km, a siła zderzenia zniszczyła drzewostan w promieniu 40 km. Do dziś nie udało się jednoznacznie określić, czy nad Syberią rozbił się tylko jeden duży obiekt czy grupa mniejszych asteroid.

Naukowcy obserwują podobną asteroidę

Zaawansowane badanie krateru Nadir ma pomóc badaczom w oszacowaniu skutków możliwego zderzenia podobnych, dużych ciał niebieskich z powierzchnią Ziemi. Jak podaje BBC, grupa badaczy z Edynburga przygląda się m.in. asteroidzie Bennu, określanej mianem “najbardziej niebezpiecznego obiektu krążącego w pobliżu Ziemi”. Według aktualnych obliczeń NASA Bennu może uderzyć w Ziemię we wrześniu 2182 roku. Prognozowana data może brzmieć niepokojąco, ale prawdopodobieństwo tego zdarzenia wynosi zaledwie 1 do 2700.

Asteroidę Bennu odkryto w 1999 roku i nazwano na cześć jednego z egipskich bóstw, kojarzonego ze Słońcem, odrodzeniem i powstaniem świata. Według aktualnych danych, obiekt ma ok. 490 metrów szerokości. Podczas misji bezzałogowej sondy kosmicznej OSIRIS-REx (lata 2016-2023) udało się sfotografować powierzchnię Bennu i pobrać próbki do badań.