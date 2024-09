Ziemia zyska nowy „miniksiężyc”. Kiedy zostanie przechwycony przez grawitację?

Szczegóły dotyczące miniksiężyca i ścieżki, którą pokonuje, zostały opublikowane w tym miesiącu w Research Notes of the American Astronomical Society.

Jak opisuje CNN, astronomowie po raz pierwszy zauważyli asteroidę 7 sierpnia za pomocą znajdującego się w Republice Południowej Afryki przyrządu należącego do systemu Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS).

– Asteroida ma prawdopodobnie około 11 metrów średnicy, ale potrzeba więcej obserwacji i danych, aby potwierdzić jej wielkość – powiedział główny autor badania, Carlos de la Fuente Marcos z Wydziału Nauk Matematycznych Uniwersytetu Complutense w Madrycie.

Czy asteroida 2024 PT5 uderzy w Ziemię? „ Nie ma zagrożenia"

Kosmiczna skała może mieć średnicę od 5 do 42 metrów, czyli może być większa niż asteroida, która weszła w atmosferę ziemską nad Czelabińskiem w Rosji w 2013 roku. Mająca około 17–20 metrów średnicy asteroida Czelabińsk eksplodowała w powietrzu, uwalniając 20 do 30 razy więcej energii niż bomba atomowa zrzucona na Hiroszimę w Japonii. Maksymalna jasność bolidu została oceniona na ok. 27 magnitudo (to więcej niż w przypadku Słońca widzianego na bezchmurnym niebie). Odłamki skały kosmicznej uszkodziły ponad 7 000 budynków i raniły ponad 1000 osób.