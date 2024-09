W jaki sposób mógł powstać sam pierścień? Zdaniem naukowców z asteroidy, która rozpadła się na kawałki i utworzyła pasmo skał wokół naszej planety, podobne do układu wokół Saturna. Asteroida prawdopodobnie zbliżyła się do Ziemi na odległość zwaną granicą Roche’a. Jest to minimalna odległość, przy której ciało niebieskie może okrążyć większe ciało bez uszkodzenia swojej struktury. Przekroczenie tej granicy mogło spowodować rozpad asteroidy pod wpływem sił pływowych. Następnie z jej szczątków uformował się pierścień. Uważa się, że w ten sposób powstał również układ pierścieni Saturna.

„W ciągu milionów lat materia z tego pierścienia stopniowo opadała na Ziemię, powodując gwałtowny wzrost uderzeń meteorytów obserwowany w zapisie geologicznym”. Główny autor badania Andy Tomkins, profesor Monash University.

Zdaniem badaczy pasmo skalne mogło mieć wpływ na klimat naszej planety. Pierścień mógł zablokować część ciepła słonecznego, w ten sposób przyczyniając się do powstania okresu lodowcowego w trzecim wieku późnego ordowiku, znanym jako hirnant. Było to jedno z największych zlodowaceń w ciągu ostatnich 500 mln lat, które spowodowało drugie co do wielkości masowe wymieranie w historii naszej planety. W jego wyniku wyginęło około 85 proc. gatunków morskich.

Obecnie naukowcy zastanawiają się, czy Ziemia mogła mieć więcej pierścieni, dlatego badania w tym kierunku mają być kontynuowane. Póki co potrzeba również więcej dowodów na poparcie głównej tezy autorów artykułu.